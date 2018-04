Katze geköpft, Bauch aufgeschlitzt und in den See geworfen

Neubrandenburg. Dieser Fund dürfte allen Tierfreunden einen Stich ins Herz versetzen: Bei der Wasserskianlage am Reitbahnsee in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) ist eine enthauptete Katze mit aufgeschlitztem Bauch entdeckt worden. Wer die grausame Tat begangen hat, versucht nun die Polizei herauszufinden.

Das tote Tier war mitsamt Messer in eine gelb-blaue Tragetasche abgelegt und in den See geschmissen worden. Ein Passant fand die rötliche Katze mit unbekanntem Alter und Geschlecht am 30. März und meldete sich bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet unter Telefon 0395-5582 5224 um Zeugenhinweise.