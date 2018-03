Blumenhändlerin wehrt sich mit Eimer gegen brutalen Räuber

Hamburg. Im Fall eines ebenso brutalen wie dümmlichen Überfalls auf ein Blumengeschäft bittet die Polizei Hamburg um Mithilfe bei der Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter.

Der Räuber betrat den kleinen Laden am Mundsburger Damm (Uhlenhorst) am Mittwoch gegen 14.20 Uhr. Als sich die 71-jährige Inhaberin routinemäßig zum Verkaufstresen begab, bedrohte er sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Doch die erboste Blumenhändlerin weigerte sich. Weil die resolute Frau nicht so reagiert hatte, wie der etwa 25 Jahre alte Täter es für angemessen hielt, drückte er die Frau in ein Hinterzimmer. Sie fiel zu Boden, griff sich jedoch einen Blumeneimer und warf ihn nach dem Mann.