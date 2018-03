Unbekannter raubt 75-Jährigem im Hausflur die Armbanduhr

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem Mann, der am Montagmittag in Eppendorf die Armbanduhr eines 75-Jährigen geraubt haben soll.

Wie die Polizei mitteilte, betrat der 75-Jährige den Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Loehrsweg und wartete dort auf den Fahrstuhl. Der Täter war offenbar gemeinsam mit dem Mann in das Treppenhaus gelangt, trat an ihn heran und fragte nach der Uhrzeit. Als der Geschädigte seinen Arm hob, um auf die am Handgelenk getragene Armbanduhr zu schauen, griff der Täter ans Handgelenk des 75-Jährigen und entriss ihm die Uhr. Der Dieb flüchtete anschließend in Richtung des Bahnhofs Kellinghusenstraße.