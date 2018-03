Unfall Radler fährt Hund an – und verletzt sich lebensgefährlich

Hannover. Ein Radfahrer ist in Hannover mit einem freilaufenden Hund zusammengestoßen und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 65-Jährige sei am Sonntagnachmittag auf dem Radweg des Peter-Fechter-Ufers gefahren, als einer von zwei nicht angeleinten Hunden sein Rad berührt habe und er gestürzt sei, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zu. Er trug nach Angaben der Polizei keinen Helm. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Im Bereich des Peter-Fechters-Ufer müssen Hunde das ganze Jahr über an die Leine und dürfen nicht frei umherlaufen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Die Hundehalter sind der Polizei zufolge 29 und 33 Jahre alt.



( dpa )

