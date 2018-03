Ein türkischer Kulturverein in der Thadenstraße wurde am Dienstagabend angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits vergangene Woche war es zu einem Angriff gekommen - in jenem Fall wurde ein türkisches Lokal mit Steinen beworfen

St. Pauli Erneut Anschlag auf türkische Einrichtung in Hamburg

Hamburg. Erneut hat es einen Anschlag auf eine türkische Einrichtung gegeben. An der Thadenstraße flogen am Dienstagabend gegen 23 Uhr Steine gegen das Fenster eines türkischen Kulturvereins. Zeugen sahen noch zwei Männer in Richtung Bernstorffstraße weglaufen. Dort trennten sie sich.

Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat im Zusammenhang mit den teilweise gewalttätigen Protesten kurdischer und linker Gruppen gegen den Einmarsch der türkischen Armee in die syrische Provinz Afrin aus. In den letzten Tagen hatte es vergleichbare Taten gegeben. Die Staatsschutzabteilung ermittelt.

Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich unter 42 86 - 56 789 bei der Polizei zu melden.

( zv )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.