Merkel-Gegner wird schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Bei der "Merkel muss weg"-Demonstration am Dammtor ist es am Montag zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen. Ein Teilnehmer ist offenbar nach der Kundgebung von zwei Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 37 Jahre alte Mann vom Veranstaltungsort Dag-Hammarskjöld-Platz in den nahe gelegenen U-Bahnhof Stephansplatz gegangen. Als er gegen 20 Uhr den Schacht am Ausgang Staatsoper/Gorch-Fock-Wall wieder verließ, wurde er am Treppenaufgang von den beiden Tätern attackiert.