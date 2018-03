Vermummte beschädigen Bankfiliale an der Grindelallee

Hamburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in Hamburg-Rotherbaum die Fensterscheiben einer Bankfiliale an der Grindelallee beschädigt und einen Müllcontainer angezündet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beobachteten Zeugen sechs bis acht vermummte, schwarz gekleidete Täter, die die Scheiben beschädigten, aber nicht zerstörten. Demnach gelangten sie auch nicht in das Gebäude. Ein großer, rollbarer Müllcontainer wurde angezündet und auf die Straße gezogen.

Die Feuerwehr löschte die Reste des fast vollständig abgebrannten Containers. In der Nähe des Tatorts gefundene Flyer trugen den Aufdruck: "Freiheit für alle Gefangenen-Feuer den Knästen, Freiheit für Nero, Subversive Solidarität bedeutet Angriff". Der Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 040/ 4286-56789 zu melden.

( dpa/HA )

