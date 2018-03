Polizei sucht diesen Mann wegen einer Messerattacke

Oldenburg. Die Polizei in Oldenburg (Niedersachsen) sucht einen Mann, der am Freitagabend kurz nach 22 Uhr einen 17-Jährigen niedergestochen haben soll. Die Tat geschah in der Oldenburger Innenstadt offenbar nach einem kurzen Streit zwischen dem Opfer und dem Täter. Die Polizei spricht in einer Mitteilung vom Sonnabend von einem versuchten Tötungsdelikt.

Messerattacke in Oldenburg: So soll der Täter aussehen

Foto: Polizei Oldenburg

Der Täter, dessen Phantombild nach Zeugenaussagen gemacht wurde, soll zwischen 25 und 35 Jahren alt sein, etwa 1,84 m groß, er hatte einen Vollbart, trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Mantel sowie eine dunkle Strickmütze. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

Der 17-Jährige war mit zwei Freunden in der Bergstraße unterwegs, als es zu einem Streitgespräch mit dem Mann kam. Der Unbekannte habe danach die drei verfolgt und vermutlich mit einem Messer von hinten auf den 17-Jährigen einmal eingestochen. Danach sei der Täter in Richtung Theaterwall geflüchtet. Der Jugendliche kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei teilte mit, bereits einen Verdächtigen vorläufig festgenommen zu haben.

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.