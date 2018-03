Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Spielhalle

Hamburg. Ein bewaffneter Räuber hat am Sonnabendabend eine Spielhalle in Wilstorf überfallen. Der Mann habe ein Messer gezogen und eine 35 Jahre alte Angestellte aufgefordert, die Kasse zu öffnen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach betrat der Mann gegen 20.20 Uhr die Spielhalle an der Straße Reeseberg, setzte sich zunächst an einen Automaten und spielte dort kurz. Nach wenigen Minuten ging er zum Tresen, zog ein Messer hervor und bedrohte damit die Angestellte. Dabei machte er Stichbewegungen in ihre Richtung, ohne sie allerdings zu treffen. Gleichzeitig forderte der Räuber Frau auf, die Verkaufskasse zu öffnen. Der Täter griff daraufhin in die Kasse, entwendete einen mittleren zweistelligen Geldbetrag und flüchtete aus der Spielhalle in Richtung Winsener Straße. Eine Sofortfahndung mit neun Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Täters. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Er hat dunkle, gelockte Haare und war zur Tatzeit dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

