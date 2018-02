Jugendliche Räuberinnen prügeln auf Frau ein

Hamburg. Die Räuberinnen sind wohl nicht älter als 15 Jahre. Nach einem versuchten Straßenraub fahndet die Polizei nach drei bislang unbekannten Mädchen. Am Sonnabendmorgen, gegen 0.40 Uhr, stellten sie sich einer 30 Jahre alten Frau an der Ecke Alsenstraße/Gefionstraße (Altona-Nord) in den Weg. Zuvor waren sie mit einer Gruppe unterwegs. Auffällig: In dieser Gruppe benutzten zwei Menschen einen Rollstuhl und einen Rollator. "Die Täterinnen versuchten zunächst, die 30-Jährigen in eine Ecke zu ziehen", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Dem Opfer sei es aber gelungen, sich zu befreien.

Als die 30-Jährige flüchten wollte, wurde sie von einem der Mädchen eingeholt und festgehalten. Die Täterinnen versetzten ihr Schläge und Tritte gegen den Kopf und den Körper. Erst als sich ein Passant näherte, ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten – ohne Beute – mit dem Rest der Gruppe. Die 30-Jährige ging am nächsten Tag zum Arzt, der stellte eine Schädelprellung fest. Anzeige erstattete die 30-Jährige erst danach.

Nach ihren Angaben sind die Täterinnen etwa 14 bis 15 Jahre alt, eine hatte lange, offen getragene blonde Haare, die ihr bis zum Bauch reichen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, Telefon 040 42865-6789.

( dah )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.