Jetzt im Handel: Das Magazin für Genießer

Hamburg. Hamburgs leckerste Seiten – sie sind jetzt im Zeitschriftenhandel erhältlich: Mit "Hamburg für Genießer – Alles, was man wissen muss" setzt das Hamburger Abendblatt seine erfolgreiche Magazin-Reihe fort. In Hamburg zu leben heißt Geschmack zu haben. Ein Drei-Sterne-Restaurant und mehrere Zwei- und Ein-Sterne-Restaurants, dazu die Küche bekannter TV-Köche, eine spannende Foodtruck-Szene, neue Craftbiere, experimentelle Köche, Getränke-Erfinder und vieles mehr – alle Trends made in Hamburg sind im neuen Magazin versammelt.

Das Magazin bringt auf 108 Seiten Porträts und Reportagen aus der spannenden Hamburger Gastronomie-Szene sowie einen großen Ratgeber-Teil mit Restaurant-Tipps. Die Ökowochenmärkte sind im Magazin ebenso Thema wie die Sterneküchen, junge Brauer ebenso wie traditionsreiche Tee- und Gewürz-Manufakturen. In einer großen Übersicht gibt es dazu noch reichlich Tipps für den gesunden oder herzhaften Mittagstisch oder den süßen Snack am Nachmittag.

Große Reportagen und Por­träts

Die großen Reportagen und Por­träts des neuen Abendblatt-Magazins stammen allesamt von erfahrenen Abendblatt-Redakteuren und Gastronomie-Experten, die in Hamburgs Küchen zu Hause sind – Marlies Fischer, Vera Fengler und Yvonne Weiß. Um nur einige Namen zu nennen. Bei den Bildern für das Magazin ist den Abendblatt-Fotografen Marcelo Hernandez, Roland Magunia und Andreas Laible das Wasser im Mund zusammengelaufen. Gucken: ja. Essen: nein. Ein harter Job, bei dem fantastische Bilder entstanden sind.

"Hamburg für Genießer – Alles, was man wissen muss" erscheint im DIN-A4-Format als Broschur gebunden und ist auf edlem, mattem Zeitschriftenpapier gedruckt, das für die Farbbrillanz der Bilder sorgt. Die Auflage liegt bei 20.000 Exemplaren. Das Magazin ist von sofort an für 9 Euro bundesweit im gut sortierten Zeitschriftenhandel und in der Abendblatt-Geschäftsstelle erhältlich.

Vielfältige Angebote

"Hätte man vor ein paar Jahren ein Magazin unter dem Titel ,Hamburg für Genießer' machen können? Eher nicht. Heute muss man es sogar tun, weil es in kaum einer anderen Stadt so viele und vielfältige Angebote für Genussmenschen gibt wie in der Hansestadt", sagt Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider. Und er fordert dazu auf: "Lassen Sie sich durch dieses Magazin, das mit Abstand schönste unserer neuen Reihe der gefragten Abendblatt-Hefte, im wahrsten Sinne des Wortes verführen. Genießen Sie Hamburg mit Messer und Gabel."

Wie gut das Thema Genuss zum Abendblatt und den Hamburgern passt, zeigt auch der über Jahre anhaltende Erfolg des Abendblatt-Lieblingsmenüs. "Unsere Leserinnen und Leser sind Genussmenschen", sagt Marketing- und Eventchefin Vivian Hecker, die mit dem "Lieblingsmenü" seit 2012 eine kulinarische Entdeckungstour durch Hamburger Restaurants anbietet: Pro Jahr kreieren in zwei Staffeln bis zu fünf Spitzenköche jeweils ein Fünf-Gänge-Menü, Leserinnen und Leser buchen diese Events dann vergünstigt.

Besonderes Angebot für Abonnenten

Das Hamburger Abendblatt hatte die Magazin–Reihe im Februar 2017 mit dem Titel "Elbphilharmonie – Alles, was man wissen muss" gestartet. Danach erschienen die Titel "Das neue Hamburg", "Wohnen in Hamburg" und zuletzt im Dezember "2017 – Hamburgs großes Jahr". Für Abendblatt-Abonnenten gibt es übrigens (neben dem auf 7 Euro reduzierten Treuepreis) ein ganz besonderes Angebot: In der Abendblatt-Geschäftsstelle können Abonnenten bis zum 31. März beim Kauf von "Hamburg für Genießer" eines der vier weiteren bislang erschienenen Abendblatt-Magazine zum Sonderpreis von 3 Euro miterstehen.

"Hamburg für Genießer": Das neue Abendblatt-Magazin mit 108 Seiten im DIN-A4-Format ist erhältlich für 9 Euro (Treuepreis für Abonnenten 7 Euro) bundesweit im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie beim Hamburger Abendblatt (Geschäftsstelle am Großen Burstah 18–32 in der Hamburger City), im Web auf abendblatt.de/shop, per Telefon unter 040/333 66 999 sowie als E-Paper für 8,99 Euro unter www.iKiosk.de

