Kollision auf der Tangstedter Straße: drei Verletzte

Wie es zu dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag kam, ist noch völlig unklar. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Quickborn. Heute Mittag ist es bei Quickborn zu einem schweren Unfall gekommen. Um 13.30 Uhr stießen auf der Tangstedter Straße zwei Autos zusammen. Nach den Erkenntnissen der Polizei Quickborn fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Audi die Straße in Richtung Hasloh. In Höhe Elisenhof kollidierte er aus ungeklärter Ursache mit einem Seat, der wahrscheinlich in der gleichen Richtung unterwegs war und vor ihm fuhr.

Der 68 jährige Fahrer des Seat aus Norderstedt wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer aus Quickborn und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Die Polizeistation Quickborn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, Wer Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04106 63000 zu melden.

( cw )

