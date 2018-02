18-Jährige vergewaltigt – wer kennt diesen Mann?

Hamburg. Fünf Tage nach der Vergewaltigung einer 18 Jahre alten Frau sucht die Polizei nun mit Bildern aus Überwachungskameras der S-Bahn nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser soll die 18-Jährige am vergangenen Sonnabendmorgen in Rissen in ein Gebüsch gezerrt und sich an ihr vergangen haben.

18-Jährige vertraute sich ihren Eltern an

Die junge Frau war gegen 4.45 Uhr auf dem Nachhauseweg. Nach Angaben der Polizei attackierte der Täter sein Opfer an der Straße Mimeweg/Höhe Hildebrandtwiete von hinten, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und zog die Frau ins Gebüsch. Dort soll er sie vergewaltigt und Bargeld aus ihrer Handtasche genommen haben. Als er zwischenzeitlich von ihr abließ, gelang der 18-Jährigen die Flucht. Zu Hause vertraute sie sich ihren Eltern an, die die Polizei alarmierten.

Eine Sofortfahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Im Verlauf der Ermittlungen werteten die Beamten das Überwachungsmaterial der S-Bahn aus und entdeckten Bilder, die den mutmaßlichen Täter zeigen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die abgebildete Person geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

