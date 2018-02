18-Jährige in Rissen vergewaltigt – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Nach der Vergewaltigung einer 18-Jährigen im Mimeweg fahndet die Polizei nach dem Täter. Die junge Frau befand sich am frühen Sonnabendmorgen auf dem Heimweg durch die von Einzelhäusern gesäumte Wohnstraße, als sie gegen 4.45 Uhr in Höhe Hildebrandtwiete von hinten angegriffen wurde. Der Täter sprühte ihr dabei Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend zerrte er die 18-Jährige in ein Gebüsch und verging sich an ihr. Als der Mann kurz von der jungen Frau abließ, konnte sie flüchten. Die 18-Jährige lief nach Hause. Ihre Eltern riefen die Polizei. Eine Sofortfahndung, an der sich mehrere Peterwagenbesatzungen beteiligten, verlief erfolglos.

Der Mann hatte die junge Frau nicht nur missbraucht, sondern auch beraubt. Laut Polizei hatte er Geld aus ihrer Handtasche genommen. Von dem Täter kann die 18-Jährige lediglich sagen, dass er kurze, schwarze Haare hat und möglicherweise ein Südländer ist.

"Wir suchen jetzt Zeugen, die uns Hinweise zu dem Fall geben können", so Polizeisprecher Florian Abbenseth. Wer Beobachtungen gemacht hat, möchte sich beim Landeskriminalamt (Tel. 040/428 65 67 89) melden.

( zv )

