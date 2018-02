Kiosk und Sushi-Lieferant überfallen – Zeugen gesucht

In Ottensen ließ der Täter eine Geldbörse und das Essen mitgehen. In Lohbrügge bedrohten Unbekannte einen Kioskbetreiber.

Hamburg. Die Hamburger Polizei bittet nach zwei Raubfällen am Wochenende in Hamburg um Mithilfe und sucht Zeugen. Der erste Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag im Stadtteil Lohbrügge. Dort sollen zwei Unbekannte an der Straße Binnenfeldredder einen Kiosk überfallen haben. Demnach bedrohten die beiden maskierten Männer gegen 16.55 Uhr den Kioskbetreiber mit einem Messer und forderten Bargeld. Der Kioskbetreiber setze jedoch Pfefferspray ein und versuchte aus dem Kiosk zu flüchten.

Den Tätern gelang es offenbar trotzdem rund 120 Euro zu erbeuten. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Beide Männer sollen mindestens 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Einer der Täter trug eine weinrote Daunenjacke. Er war maskiert und trug ein Messer bei sich. Der andere Mann trug eine dunkle Jacke, sowie eine dunkle Hose und war ebenfalls maskiert und mit einem Messer bewaffnet.

Sushi-Lieferant in Ottensen überfallen

Ein weiterer Raub ereignete sich am Sonnabend in Ottensen. Dort wurde ein Sushi-Lieferant gegen 21.45 Uhr an der Straße Rainvilleterrasse von einem Unbekannten angegriffen. Während der 19-Jährige sich losreißen und flüchten konnte, erbeute der Täter offenbar die Geldbörse und die Essensbox des Lieferanten. Der Unbekannte soll ca. 1,90 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er trug schwarze Oberbekleidung und ein dunkles Basecap.

Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040-4286-56789 entgegen.

( HA )

