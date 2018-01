Wer hat Suad Dweideri und ihre kleine Schwester gesehen?

Schwerin. Die 15-jährige Suad Dweideri und ihre kleine Schwester Dania (12) aus Schwerin werden seit Freitag vermisst. Die Polizei sucht nach den Teenagern und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei verließen die beiden syrischen Mädchen um 10.45 Uhr die elterliche Wohnung. Sie wollten offenbar zum Sprachunterricht in die Berthold-Brecht Schule in Schwerin. Doch zu Hause kamen sie nicht wieder an.