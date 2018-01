Mann mit Waffe sorgt für Großeinsatz in Ahrensburg

Ahrensburg/Hamburg. Der Hinweis eines Fahrgastes der Bahnlinie U 1 auf einen bewaffneten Mann, der spätabends aus Hamburg in Richtung Großhansdorf unterwegs war, hat zu einem Großeinsatz der Polizei am Bahnhof Ahrensburg-West geführt.

Was war geschehen? Es ist etwa noch eine Viertelstunde bis Mitternacht, als der Fahrgast am Mittwoch über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Der Anrufer sagt, dass an der Haltestelle Straßburger Straße ein Mann zugestiegen sei, in dessen Jackentasche eine Schusswaffe steckt. Das habe der Zeuge ganz deutlich erkennen können.