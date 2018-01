Hamburg Hotels in Altona und Bahrenfeld überfallen – Zeugen gesucht

Hamburg. Die Hamburger Polizei sucht einen Mann, der in der Nacht zum Mittwoch ein Hotel in Altona und wahrscheinlich noch ein zweites in Bahrenfeld überfallen hat.

Gegen zwei Uhr betrat ein maskierter Täter ein Hotel am Paul-Nevermann-Platz in Altona-Nord. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte er einen Hotelangestellten (29) und eine Reinigungskraft (49) auf, Bargeld herauszugeben.

Mit 500 Euro Beute flüchtete der Täter in Richtung Präsident-Krahn-Straße. Von dort aus verfolgte ein Zeuge den Mann bis zur Julius-Leber-Straße, verlor ihn aber dort aus den Augen.

Hotelangestellter verschanzte sich im Hinterraum

Nur kurze Zeit später, gegen 3.25 Uhr, tauchte wiederum ein maskierter Mann im Foyer eines Hotels an der Paul-Dessau-Straße in Bahrenfeld auf. Er bedrohte den Hotelangestellten (50) ebenfalls mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, das Bargeld herauszugeben. Doch dieser Raub misslang. Der Angestellte verschanzte sich in einem Hinterraum und rief die Polizei. Als diese eintraf, war der Mann allerdings schon geflüchtet. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei vermutet, dass beide Überfälle von demselben Täter verübt wurden und sucht jetzt nach Zeugen. Nach den Beschreibungen soll es sich um einen 18 bis 22-jährigen Mann mit nord- oder schwarzafrikanischem Aussehen handeln. Er ist 1,85 bis 1,90 Meter groß, hat eine schlanke, athletische Figur und schwarzes, kurzes Haar. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er dunkle Kleidung, war mit einem Tuch maskiert und trug eine Schusswaffe bei sich.

Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder im Umfeld der beiden Hotels etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

