Wer hat Manfred Schrader gesehen?

Der 70-Jährige wird seit Montagnachmittag vermisst. Er ist Patient in der Reha-Klinik in St. Peter-Ording und orientierungslos.

St. Peter-Ording. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Manfred Schrader. Der 70-Jährige aus dem Raum Schleswig/Jagel, der zur Zeit Patient in der Reha-Klinik in St. Peter-Ording ist, wird seit Montagnachmittag vermisst. Er ist orientierungslos, die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet.

Manfred Schrader wird seit dem 15. Januar 2018 vermisst

Foto: Polizei Eine Suchaktion der Polizei, bei der sowohl ein Helikopter als auch ein Personenspürhund der Polizei zum Einsatz kamen, blieb bisher erfolglos.

Manfred Schrader kann wie folgt beschrieben werden: Er ist 1,67 Meter groß und wiegt etwa 80 Kilogramm, hat kurze graue Haare und ist vermutlich mit einer Jeans und einer dunkelgrauen Jacke bekleidet.

Hinweise auf den Verbleib des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Husum unter der Rufnummer 04841-83 00 entgegen.

