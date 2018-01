Schlafender Obdachloser brutal attackiert – Zeugen gesucht

Hamburg. Ein Obdachloser ist in der Nacht zum Donnerstag am U-Bahnhof Burgstraße durch Fußtritte gegen den Kopf verletzt worden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei lag der 58-Jährige schlafend in der Nähe eines Fahrkartenautomaten, als zwei Männer gegen 23.30 Uhr an ihm vorbeigingen. Doch schon kurze Zeit später kehrte einer der Männer zurück, trat dem auf dem Boden Liegenden mehrmals gegen den Kopf und ging dann in Richtung Unterführung davon.