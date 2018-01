Mutter lässt vier Monate alten Jungen in Linienbus zurück

Kiel. In einem Kieler Linienbus hat sich am Mittwochnachmittag ein kurioser Vorfall ereignet. Der Bus war in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als an der Haltestelle Karlstal eine junge Frau ausstieg – und dabei ihr vier Monate altes Kind im Fahrzeug zurückließ. Was war passiert?

Die 25 Jahre alte Frau war erst kurz zuvor mit ihrem Kinderwagen in den Bus eingestiegen – und mit ihr eine Gruppe von drei Personen, die ihr schon beim Warten seltsam vorgekommen waren, wie die Polizei mitteilt.

Nach dem Einsteigen zog einer der drei verdächtigen Männer der Frau das Handy aus der Jackentasche, stieg aus und flüchtete Richtung Vinetaplatz. Die Frau bemerkte den Diebstahl, wollte den Täter möglicherweise aufhalten – und vergaß in der Aufregung ihren Sohn. Tatsache ist, dass sich hinter der Frau die Türen schlossen und der Bus weiterfuhr.

Polizei sucht Zeugen

Glücklicherweise hatte ein weiblicher Fahrgast den Vorfall bemerkt. Die aufmerksame Frau stieg an der nächsten Haltestelle aus und ging der Mutter entgegen, die ihr Kind wieder in die Arme schließen konnte.

Ein erster Verdacht, die Mutter gewaltsam sei aus dem Bus gezerrt worden, bewahrheitete sich nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter Telefon 0431 160-3333 zu melden.

