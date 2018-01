Polizei bittet um Hilfe bei Suche nach vermisstem Teenie

Die 16-Jährige Hamburgerin wird seit Anfang Dezember vermisst. Sie soll sich wahrscheinlich in Hamburg oder Hannover aufhalten.

Hamburg. Seit mehr als einem Monat wird die 16 Jahre alte Juliane Paulina Rita Hippel vermisst. Nun hat das Amtsgericht Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen erlassen. Zuletzt wurde die 16-Jährige am 2. Dezember gegen 15 Uhr in ihrer Wohnung in der Bernhard-Nocht-Straße gesehen. Laut Polizei konnte ihre Mutter danach noch einmal Kontakt zu Juliane herstellen, sechs Tage später. Allerdings habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht sagen wollen, wo sie sich aufhält.

Foto: Polizei Hamburg Seitdem sucht die Polizei nach dem Mädchen, bislang vergeblich. Nun soll sie mithilfe von Zeugen ausfindig gemacht werden. Juliane ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, wiegt etwa 42 Kilogramm und hat eine zierliche Figur. Sie war bei ihrem Verschwinden vermutlich mit schwarzen Schuhen, einem langen, schwarzen Kleid, einem schwarzen Kopftuch und einer pinken Daunenjacke bekleidet. Zudem hat sie vermutlich eine schwarze Handtasche bei sich getragen.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass Juliane sich in Hamburg oder Hannover aufhalten könnte. Wer Juliane Paulina Rita Hippel gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 / 42 86 - 56 789 zu melden.

