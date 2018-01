Mehrere Wagen mussten ausweichen. Als sie ihren Irrtum bemerkte, hielt die Fahrerin auf der Autobahn an und wendete.

Bad Segeberg Geisterfahrerin am Sonntag auf der A 21 – Zeugen gesucht

Bad Segeberg. Am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr ist eine Autofahrerin auf der A 21 zur "Geisterfahrerin" geworden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war sie mit einem roten Kleinwagen unterwegs udn fuhr wahrscheinlich an der Anschlussstelle Trappenkamp in falscher Richtung auf die Autobahn: Sie fuhr auf der Fahrbahn Richtung Norden nach Süden. Dabei brachte sie mehrere Menschen in Gefahr. Sie mussten mit ihren Autos bremsen oder ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

Es wird vermutet, dass die Fahrerin ihren Fehler zwischen Daldorf und Wahlstedt bemerkt hat. Jedenfalls hat sie dort nach Zeugenaussagen angehalten und gewendet. Eine Fahndung der Polizei nach der "Geisterfahrerin" blieb ohne Erfolg. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Fahrerin soll eine "ältere" Dame gewesen sein, die in einem roten Kleinwagen mit Segeberger Kennzeichen unterwegs war. Die Zahlenkombination könnte auf 1938 oder 1936 geendet haben. Wer Angaben zu dem Geschehen, der Fahrerin oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 an die Polizei in Segeberg zu wenden.

( cw )

