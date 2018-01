Personengruppe attackiert Mann am S-Bahnhof Jungfernstieg

Hamburg. Ein 25 Jahre alter Asylbewerber aus Eritrea ist auf einer Treppe im S-Bahnhof Jungfernsteig aus einer größeren Personengruppe heraus angegriffen worden. Ein unbekannter Täter stach dem Mann am späten Freitagabend ein Messer in den Oberschenkel, teilte die Bundespolizei am Sonnabend mit. Er musste mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde dort stationär aufgenommen.

Eine Sofortfahndung mit 30 Polizeibeamten und 13 Streifenwagen blieb zunächst erfolglos. Weitere Hintergründe der Tat waren vorerst nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 040-6699505555 zu melden.

( HA/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.