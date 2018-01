73-jähriger Rentner fährt fünf Kinder mit Mercedes an

Bönningstedt/Hamburg. Schon wieder hat ein Rentner einen Unfall verursacht: Am Mittwoch hat ein 73 Jahre alter Mann in Bönningstedt fünf Kinder mit dem Auto angefahren. Bei der Kollision erlitten die Kinder im Alter von einem bis neun Jahren leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die aus Hamburg-Altona stammenden Mädchen und Jungen in umliegende Krankenhäuser. Möglicherweise hatte der Mann hinterm Steuer telefoniert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Erst Anfang Dezember war ein 76-Jähriger in Scheeßel durch eine Waschstraße gerast und hatte einen Schaden von 30.000 Euro verursacht. Ende November stürzte ein 79-Jähriger im Landkreis Harburg mit seinem Auto in ein Gleisbett und legte kurzzeitig den Zugverkehr in Hamburgs Süden lahm – vermutlich, weil er Gas- und Bremspedal verwechselt hatte. Im Oktober krachte ein Rentner in Duvenstedt mit seinem Auto in eine Apotheke.

Unter den verletzten Kindern sind auch Geschwister

Im aktuellen Fall war der ältere Herr aus dem Kreis Pinneberg am Mittwoch gegen 17.43 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße Goosmoortwiete unterwegs und bog von dieser nach rechts in die Kieler Straße in Richtung Hamburg ab. Nach Angaben der Polizei kam der Mann beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Gruppe von Kindern, die an einer Ampel wartete.

Die drei Mädchen (ein, acht und neun Jahre alt) und zwei Jungen (vier und acht Jahre alt) wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kinder, darunter auch Geschwister, stammen aus Hamburg-Altona. Nach Angaben der Polizei waren auch Eltern vor Ort.

Die Polizeistation Bönningstedt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagt Lars Brockmann von der Polizeidirektion Bad Segeberg. "Es gibt jedoch erste Hinweise auf Benutzung eines Handys." Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bönningstedt unter der Rufnummer 040/556 010 90 zu melden.

( coe )

