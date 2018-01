Unfallfahrer lässt bewusstlose Frau auf der Straße liegen

Die Polizei Itzehoe fahndet nach einem Autofahrer, der am Neujahrsmorgen eine Rentnerin angefahren und lebensgefährlich verletzt hat. Der Unbekannte ließ die 76-Jährige bewusstlos auf der Straße liegen, wie die Polizeidirektion am Dienstag mitteilte.

Ersthelfer fanden die Frau demnach ohnmächtig und schwer verletzt gegen 1 Uhr auf der Straße (an der Kreuzung Coriansberg - Hindenburgstraße) liegend. Wie lange die Frau dort lag, kann nicht gesagt werden. Das Unfallopfer schwebt noch immer in Lebensgefahr und ist nicht ansprechbar – so können zum Hergang und zum Unfallfahrzeug noch keine Angaben gemacht werden.