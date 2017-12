Polizei fahndet nach dickem Tankstellenräuber

Hamburg. Ein fülliger Mann mit einer Schusswaffe hat gegen 6.10 Uhr am Morgen des zweiten Weihnachtstages eine Tankstelle in Hamburg-Eidelstedt überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der maskierte Täter zwei Angestellte der Tankstelle an der Holsteiner Chaussee zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die beiden befanden sich offenbar gerade in der Übergabe.

Trotz der Sofortfahndung mit sieben Streifenwagen konnte er zu Fuß mit 250 Euro Beute entkommen. Die Zeugen beschreiben ihn als etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und füllig. Er trug eine längere schwarze Winterjacke. Zeugen werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2017 – Alle Rechte vorbehalten.