22-Jähriger nach Ausflug mit der Landjugend vermisst

Cuxhaven. Seit einem Ausflug mit der Landjugend wird der 22-Jährige Sören Krohn aus Cuxhaven vermisst. Er sei bereits in der Nacht zu Freitag gegen 4 Uhr aus einem Bus in Otterndorf ausgestiegen und seitdem nicht mehr gesehen worden, teilte die Polizei am Montag mit. "Wir haben keinerlei Anhaltspunkte für den Verbleib des jungen Mannes", sagte ein Polizeisprecher. Es lägen keine Hinweise auf eine Straftat vor, ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden.

Foto: Polizeiinspektion Cuxhaven

Eine Suchaktion mit zeitweise 150 Freiwilligen der Landjugend, Jägern, der Freiwilligen Feuerwehr und anderen Helfern blieb erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Vermisste ist 1,85 Meter groß, sehr schlank, hat rotblonde Haare und trägt eine Brille. Als er verschwand, trug er eine Jeans und ein hell kariertes Hemd.

( dpa )

