Unbekannter zündelt erneut in H&M-Filiale

Stade. Die Polizei in Stade sucht nach einem Unbekannten, der in einer H&M-Filiale am Pferdemarkt in der Stader Innenstadt Kinderkleidung angezündet haben soll. Am Freitagnachmittag löste eine Brandmeldeanlage Alarm aus, nachdem in der Abteilung im Untergeschoss der Filiale Klamotten in Flammen standen. Eine Sprinkleranlage löschte das Feuer, setzte dabei aber auch das Unterschoss unter Wasser.

Die Feuerwehr eilte mit 50 Helfern zum Einsatzort und pumpte das Wasser aus der Filiale ab. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Bereits am 6. Dezember hatte sich ein ähnlicher Vorfall in der Filiale ereignet. Auch damals wurden am Nachmittag Klamotten in Brand gesteckt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizei in Stade zu melden.

( HA )

