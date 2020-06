Ausbildung In Stormarn gehen jetzt rund 900 Azubis an den Start

Glinde/Ahrensburg. Für viele junge Menschen in Stormarn hat am Montag mit ihrer Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt begonnen. 621 Ausbildungsverträge zählt die Industrie-und Handelskammer (IHK) zu Lübeck für Stormarn aktuell. Die Handwerkskammer Lübeck hat bisher 307 neue Verträge kreisweit registriert. Damit liegen die Zahlen auf Vorjahresniveau. „Die Zahl wird aber noch etwas steigen, weil manche Lehrlinge erst im September beginnen“, sagt Ulf Grünke, Sprecher der Handwerkskammer Lübeck. Außerdem hätten die ausbildenden Betriebe noch Zeit, die Verträge an die Kammer zu schicken. Das gilt auch für die Zahlen der IHK.

In den sechs Stormarner Häusern des Handelsunternehmens famila starteten beispielsweise am Montag 18 neue Azubis mit ihrer Ausbildung in den Berufen des Fleischers und des Fleischereifachverkäufers sowie als Einzelhandelskaufleute und Nachwuchsführungskräfte. Die Sparkasse Holstein begrüßte neun Auszubildende in ihren Stormarner Filialen, die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Stormarn acht Nachwuchskräfte.

Arbeit in der Verwaltung ist vielfältiger, als die meisten Menschen denken

Die Stadtverwaltungen bilden seit dem 1. August ebenfalls wieder Verwaltungsfachangestellte aus. Sie lernen nun in Glinde und Ahrensburg alle Fachbereiche von der Personalabteilung über das Ordnungs- und Bauamt bis hin zur Finanzverwaltung kennen.

Claudia Valentin, 20, macht eine Lehre bei der Stadt Ahrensburg

Foto: Joelle Delvecchio / HA

Wieso ausgerechnet Verwaltung? Die Ahrensburgerin Claudia Valentin sagt: „Ich mag gern ordnen, planen, organisieren und klare Strukturen.“

( ebe/hpmjd )