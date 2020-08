Briefe an die Redaktion: 22. August 2020

So kann es nicht weitergehen

19. August: Wider die Panik. Corona ist eine sehr große Herausforderung, aber nicht der Weltuntergang

Herr Iken, wieder einmal haben Sie mir voll aus dem Herzen gesprochen. So kann es einfach bei uns nicht weitergehen. Diese Panikmache ist nur noch frustrierend und alle haben die Nase voll davon. Wir haben Hochsommer und alles, aber auch alles was Freude macht, ist uns genommen bzw. verboten. Ich kann die jungen Menschen verstehen, die das nicht hinnehmen wollen. Ein guter Freund von uns befindet sich derzeit in Schweden. Dort findet ein normales Leben statt. Keine Masken, es wird nur empfohlen Abstand zu halten.

Regina Uhl

Besonnenheit und Vernunft

Danke Matthias Iken! Auch das Hamburger Abendblatt hat mehrfach der Versuchung nicht widerstanden, Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten eine Bühne für Panikmache zu bieten, die nicht angebracht war und ist. Insofern ist der Aufruf zu mehr Rationalität im Umgang mit einer neuen Viruserkrankung sehr zu begrüßen. Kürzlich lief im NDR-Fernsehen die Wiederholung einer Quizsendung, in der der Kobra-Effekt ein Thema war. Es ging im Kern um die Frage, ob bestimmte Maßnahmen des Staates eine Situation oder Gefahr eher verschlimmern als verbessern, bestimmt aber nicht beheben. Der Anlass war alt und man müsste heute wohl dieses Phänomen eher als Corona-Effekt bezeichnen. Schon die komplette Schließung einer Gesellschaft – Lockdown genannt – war, mit Verlaub gesagt, grenzwertig. Es geht auch anders. Der vielfach geschmähte schwedische Sonderweg hat sich nicht als Verbrechen an der Bevölkerung erwiesen und die Häme, mit der auf die auch Schweden erfassende Wirtschaftskrise reagiert worden ist, war einfach nur bösartig. Es wäre großartig gewesen, wenn sich auch in Deutschland Politiker gefunden hätten, die vor Aktionismus nach der Art von Söder und Lauterbach Besonnenheit und Vernunft hätten walten lassen. Selbst Armin Laschet ist am Ende mit der globalen Maskenpflicht für den Schulunterricht der Versuchung erlegen, sich als hervorragender Bekämpfer selbstgeschaffener Panik hervorzutun. Der Anstieg der Infektionszahlen ist zum einen der erheblichen Erhöhung der Testungen geschuldet, die mehr Infizierte aus dem Bereich der Dunkelziffer ohnehin angesteckter Personen bekannt gemacht haben, zum anderen auch dem Reisegeschehen, das unabhängig von deklarierten Risikogebieten erwartungsgemäß zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen musste. Der Skandal in Bayern, rund 900 Menschen über ihre Ansteckung nicht zeitnah informiert zu haben, zeigt mehr als deutlich, dass Politik und Behörden durch die Situation überfordert sind. Der geringere Anstieg der Zahlen von Sterbefällen zeigt obendrein, dass Mediziner, die sich mit Menschen und ihren Krankheiten beschäftigen, große Fortschritte bei der Behandlung dieser Erkrankungen gemacht haben müssen.

Werner Pitsch

Mehr Todesopfer in Schweden

Dem Artikel kann man nur zustimmen, aber wenn auf den schwedischen Weg in der Coronakrise verwiesen wird, darf eine Wahrheit nicht unterschlagen werden: Schweden beklagt fünfmal mehr Todesopfer als Deutschland.

Dr. Rolf Lange, Hamburg

Kein Vergleich möglich

Schweden kann man im Zusammenhang mit Corona nicht mit unserem Land vergleichen. Das Verhältnis von Fläche zu Mensch spielt eine entscheidende Rolle. Schweden ist ca. 450.000 Quadratkilometer groß, bei einer Bevölkerungszahl von ca. 10,3 Millionen. Deutschland ist ca. 360.000 Quadratkilometer groß mit über 83 Millionen Bürgern. Das bedeutet, dass Schweden mit lediglich 23 Bewohnern je Quadratkilometer weniger als ein Zehntel der Bevölkerung der Deutschen (232 pro Quadratkilometer) im Vergleich zur Fläche aufweist. Außerdem hat Schweden mit seiner Lage nur zwei Länder als Nachbarn mit direkter „Landesgrenze“ und ähnlich geringen Mensch-Fläche-Verhältnissen. Deutschland hingegen liegt zentraler und grenzt direkt an neun Länder mit ähnlicher Bevölkerungsdichte. In dem Artikel wird auch die Eigenverantwortung erwähnt. Hierzu sei gesagt, dass etliche Bürger unseres Landes in diesem Punkt von den Schweden viel lernen können. Ja, in puncto Eigenverantwortung und gegenseitiger Rücksichtnahme klaffen zwischen den Schweden und den Deutschen Welten. Also bitte etwas mehr Überlegung, bevor keck Vergleiche angestellt werden.

Rüdiger Koch

Infektionszahlen bewerten

Es ist sehr erfreulich, dass Herr Iken sich als erster Journalist traut zu bestätigen, dass Corona zwar eine große Herausforderung aber nicht der Weltuntergang ist. Auch Virologie Prof. Ulf Dittmer vom Uniklinikum in Essen äußert sich optimistisch, dass es Hinweise darauf gäbe, dass sich das Virus bereits abschwächt und es irgendwann nur noch eine Erkältung oder einen Schnupfen auslöst. Bedauerlicherweise ist die Darstellung in den Medien überwiegend grob irreführend und führt nur zur Beunruhigung der Bevölkerung. Infektionszahlen sagen nichts aus, wenn man nicht gleichzeitig die Testanzahl berücksichtigt. Werden in einer Woche 100.000 Tests durchgeführt und in der nächsten Woche 300.000, ist es auch statistisch zu erwarten, dass dreimal soviel Fälle gefunden werden. Das hat aber rein gar nichts mit der Ausweitung des Virus zu tun. So wurde in der Woche vor dem Lockdown die Testfrequenz von 7000 auf 23.000 erhöht, also mehr als verdreifacht. Natürlich kam es dadurch zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen, aber nicht zu einem exponentiellen Anstieg. Das Ziel des Lockdown war es, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Um aber abschätzen zu können, ob ein solches Szenario realistisch ist, wäre die Zahl der Erkrankten maßgeblich und nicht die der Infizierten. Dies nicht zu unterscheiden ist nicht nur fahrlässig, sondern grob unwissenschaftlich. Der nächste Gesichtspunkt dieser Zahl ist, dass epidemiologisch völlig unkorrekt keine Unterscheidung gemacht wird zwischen bloßen Infektionen und wirklichen Erkrankungen, bei denen der Getestete Symptome entwickelt. Das gleiche gilt für die Sterberate, die sich aus der Zahl der Verstorbenen durch die Zahl der Infizierten zusammensetzt. Auch dies führt zu eine massiven Überschätzung der Sterberate, da man die Infizierten, statt der positiv Getesteten nimmt. Hätte man dem Virus keinen Namen gegeben, wäre er möglicherweise als extrem schwere Grippewelle in die Geschichte eingegangen, ähnlich der Hongkong-Grippe 1968-70, an der weltweit über einen Million Menschen verstarben, davon in Deutschland 45.000.

Stefan Bick, Arzt für Allgemeinmedizin

Kein Schutz durch Kontrolle

Vorab meine volle Zustimmung, gerade auch als Mediziner und potenziellem Mitglied einer Risikogruppe. Die abgedruckten Briefe geben die unversöhnliche Spaltung der Gesellschaft gut wieder. Ursache ist weiterhin, dass wir viel zu wenig über die Erkrankung wissen. Dafür leben wir in der Scheinrealität der PCR-Testung, die in ihrer Logik darauf abzielt, dass möglichst jeder täglich morgens einen Test macht und anschließend bis zum Ergebnis in Quarantäne bleibt. Dass jeder Test nur eine Momentaufnahme darstellt und auch keine Korrelation mit Erkrankung vorhanden ist, wird meist verschwiegen. Was wir aber wissen, sind bereits jetzt die dramatischen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Alle, die glauben, wir müssten nur noch ein paar Wochen brav sein, leben in der Illusion, ein Impfstoff rette die Welt. Dafür spricht wenig; die Kollateralschäden von Angst und Panik könnten aber weit mehr Elend verursachen als das Virus selbst. Herbst und Winter werden unsere Gesellschaft vermutlich in extremer Weise auf die Probe stellen, bisher waren wir durch die klimatischen Bedingungen sehr begünstigt. Hoffnung macht, dass die Menschheit im Laufe der Evolution bisher jede Krise überstanden hat. In erster Linie vernünftiger Selbstschutz, Vertrauen auf das Immunsystem und Pflege der Gesundheit sind wichtiger als staatlich verordnete Panik, zumindest beim derzeitigen Wissensstand. Und die Gesellschaft muss zusammenhalten, Krankheit bedeutet Schicksal, nicht Täterschaft, und das perfekteste Kontrollsystem wird uns nicht dauerhaft davor schützen, aber es könnte unsere gesellschaftlichen Grundlagen zerstören.

Dr. Martin Schwager