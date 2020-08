Briefe an die Redaktion: 7. August 2020

Reiner Aktionismus

6. August: CDU schaltet Corona-Schulhotline. Hunderte besorgte Eltern unterzeichnen offenen Brief an den Bürgermeister

Die Maßnahmen und Vorwürfe der CDU und anderer politischer Gruppen sind reiner Aktionismus und helfen bei dem Problem nicht weiter. Es ist korrekt, dass keiner eine 100-prozentige Garantie für einen Unterricht ohne Infektionsrisiko geben kann. Aber wie schon Herr Haider in seinem Kommentar geschrieben hat, ist die Schulöffnung notwendig. Es ist auch falsch, dass es keinen Plan B der Behörde gibt. Die Pläne für einen Hybridunterricht (in der Schule und Online) sowie die komplette Rückkehr zur Onlineschule bei Bedarf sind vorbereitet. Alle Maßnahmen sollten wie auch in anderen Bereichen nicht auf ganz Hamburg umgesetzt werden, sondern nur für den jeweiligen Bezirk oder die Schule. Es wird ja auch nicht der ganze Hafen geschlossen, nur weil es Corona-Fälle bei Bloom & Voss gibt! Besorgte Eltern können sich natürlich an die zuständigen Stellen wenden. Das ist aber nicht die CDU, sondern konkret die Schule vor Ort, die Elternvertreter und die Elternkammer. Diese sind viel näher an den Plänen und Maßnahmen vor Ort als die CDU. Die Schulen müssen in dieser Situation erst einmal einen neuen Alltag finden und dabei sollten alle konstruktiv mithelfen und keine Symbolpolitik betreiben.

Stephan Klöckner, Kreiselternrat Rahlstedt

Mehr Arbeit für alle Lehrer

6. August: Ist der Schulstart zu verantworten?

Die Aussage von Dr. Schulte-Markwort, er kenne viele Verkäuferinnen und Ärzte, die in den vergangenen Monaten durchgearbeitet haben, ist sicher richtig. Richtig ist aber auch, dass die vergangenen Monate für Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer von erheblicher Mehrarbeit für diese gekennzeichnet waren (z.B. durch die Einarbeitung in Online-Unterricht). Verkäufer sind durch Trennscheiben und Masken geschützt, sie und auch die Ärzte haben sehr viel weniger Kontakte, und dies vor allem auch für weitaus geringere Zeiträume. Im Gegensatz dazu müssen Lehrer sich stundenlang in engen Räumen mit vielen „Klienten“ aufhalten. Trennscheiben? Fehlanzeige. Lüften? Fast immer so gut wie unmöglich, da sich Fenster in den Schulen meist gar nicht öffnen lassen. Das gilt übrigens für alle Schulen in Deutschland.

Andreas Willscher

Für die Welt von morgen

6. August: Gastbeitrag: Wie sieht die Zukunft der digitalen Bildung aus? Der Hamburger Informatiker und Autor Arno Rolf über die zunehmende Wichtigkeit von Daten und die Herrschaft über sie

Unsere Technikskepsis hindert uns seit ich denken kann daran, Zukunft auch ethisch mitzugestalten. Dem Pädagogen macht der letzte Satz des Beitrags Hoffnung, dass nach langem Dornröschenschlaf – nun durch Corona beschleunigt – auch Schulen und Lehrer aufwachen und beginnen zu verstehen, worum es geht. Einerseits endlich die fantastischen Möglichkeiten des computer- und internetgestützten Unterrichts für motiviertes, nachhaltiges und differenzierendes Lernen zu nutzen. Andererseits die Schüler auf ihre Zukunft in einer sich entmaterialisierenden Welt vorzubereiten. Dafür reicht es nicht, Geld und Hardware zur Verfügung zu stellen, dafür braucht man neugierige und zukunftsorientierte Lehrkräfte, solche, die die Gegenwart im Griff haben und sich und die ihnen anvertrauten Schüler auf die Welt von morgen vorbereiten.

Uwe-Carsten Edeler, Hamburg

Zu viel Geld für diese Idee

4. August: Idee: Staudämme für die Nordsee. Zwei Kieler Wissenschaftler wollen Nordsee vom Atlantik abkapseln – als Schutz vor Überflutungen Nordeuropas

Die Meeresspiegel werden weiter ansteigen. Das hängt mit der seit 150 Millionen Jahren bestehenden Warmphase unseres Planeten zusammen, die in den letzten zigtausend Jahren lediglich durch einige Kaltphasen mit Eiszeiten unterbrochen wurde. In diesem abklingenden Kaltphasenzwischenbereich leben wir Menschen. Wir beschleunigen lediglich die Rückkehr der Erde zum alten Warmzustand mit eisfreien Polkappen und 80-100 Meter höheren Meeresspiegeln. Wir können das verlangsamen, wenn wir vernünftig leben. Deshalb klingt es wenig logisch, irrsinnige Geldmengen für Nordseedeiche ausgeben zu wollen. Ebenso wenig nützlich halte ich auch die inflationären Marsmissionen. Die Menschheit sollte diese unvorstellbar großen Geldmengen dazu verwenden, das Leben auf diesem Planeten weiter möglich zu machen. Dazu gehört vor allem die Begrenzung der Vermehrung der Menschen. Das soll ja vor allem ein Bildungsproblem sein. Wir wissen, wie man Meerwasser entsalzen kann. Die Plattenbauten auf den Meeren („Kreuzfahrtschiffe“) machen das seit langem. Warum bewässert man nicht die Sahara und Australien mit wind- und solarelektrisch entsalztem Meerwasser, baut dort Nahrungsmittel an und schafft Siedlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die kleiner werdenden Siedlungsflächen infolge Anstieges der Meeresspiegels?

Bernd Wenzel, Buchholz

Das muss mal gesagt werden

5. August: Schrumpft die Rente wegen Corona? Wirtschaftseinbruch und Kurzarbeit haben Auswirkungen auf die Altersbezüge – allerdings mit Verspätung

In dem Artikel steht, dass sich die RentnerInnen „über eine saftige Erhöhung ihrer Altersbezüge freuen“. Eine ganz einfache Rechnung ergibt, dass sich bei einer Rente von 1000 Euro eine Erhöhung um 34,50 Euro ergibt. Das ist der Preis für ca. 30 einfachste Mund-Nasen-Schutzmasken. Also Zusatzkosten, die bei vielen RentnerInnen gar nicht im Budget enthalten wären, da es sehr viele gibt, deren Rente nicht einmal 1000 Euro beträgt. Eigentlich ist der Erhöhungsbetrag in diesem Jahr eine Art „Schmerzensgeld“, denn die älteren Menschen haben es seit „Corona“ aus bekannten Gründen nicht gerade leichter. Das musste auch mal gesagt werden.

Christa Krumm, Hamburg

Großeltern helfen gern

Der Ökonom und Renten-Experte Bernd Raffelhüschen heizt den Generationenkonflikt auch in der Corona-Krise mit seiner Einschätzung grundlos an. Ich habe eine Rentenerhöhung von monatlich zehn Euro erhalten – das stimmt. Seit Corona haben wir unsere Tochter und die Familie ununterbrochen so unterstützt, dass sie während der schul- und kindergartenfreien Zeit ihrer beiden Kinder weiterhin täglich halbtags als Ärztin funktionieren konnte. Die Schwiegereltern haben der Familie, in der der Vater der Kinder in der brachliegenden Musikbranche tätig ist, eine größere Summe vom Sparkonto überwiesen, damit es weitergehen kann. Wir haben das Ferienhaus bezahlt, in dem die Familie coronasicher ein paar Tage ausspannen konnte. In meinem Umfeld kenne ich nur Großeltern, die ähnlich verfahren – die Umsetzung einer Art Generationenvertrag, die gerne geleistet wird.

Leonore Matouschek, Hamburg

Ich finde es absolut unpassend

Mein Unmut über die Aussage des in dem Artikel zitierten Ökonomen Bernd Raffelhüschen möchte ich hier zum Ausdruck bringen. Ich finde seine Aussage völlig instinktlos und hetzerisch. Mag er auch faktisch Recht haben, so finde ich es absolut unpassend, Menschen, die nach 40 Arbeitsjahren mit einer Rente von 47 Prozent des letzten Gehalts (auch noch steuerpflichtig) zufrieden sein müssen, einer Neiddebatte auszusetzen.

Volkmar Hinsch

Staatshilfen ungerecht verteilt

5. August: ,Die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg‘. Peter Gerber, neuer Präsident der deutschen Luftverkehrswirtschaft, fordert Aufhebung der Reisebeschränkungen

Reisewarnungen haben einen triftigen Grund, die kann Herr Gerber nicht aus Profitgründen wegzaubern. Ob die Staatsmilliarden für die Fluglinien gerecht sind, sei dahingestellt. Es gibt viele Selbstständige und kleine Unternehmen, die es nach meiner Meinung eher verdient hätten, unterstützt zu werden.

Gabriele Ebert, Hamburg