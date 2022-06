Kultur Hamburg: Acht Lesungen an intimen Orten

Das kleine feine „Literatur in den Häusern der Stadt“ bietet acht Lesungen an intimen Orten. Auch die Autorin Lucy Fricke ist dabei.

Hamburg. Der persönliche Rahmen schafft Raum für Begegnung und Austausch und macht jede einzelne Veranstaltung im Idealfall zu etwas Besonderem. Wenn dann noch private und gewerbliche Gastgeber ihre Türen öffnen, um dem literarischen Nachwuchs sowie etablierten Künstlern an ungewöhnlichen Orten eine Bühne zu bieten, ist es auch in Hamburg wieder Zeit für das kleine, aber feine Festival „Literatur in den Häusern der Stadt“.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat Barbara Heine-Schumann ehrenamtlich im Auftrag des Kölner Vereins Kunstsalon e. V. ein neues Programm mit acht Lesungen zusammengestellt. Es soll von diesem Mittwoch bis Sonnabend nicht nur ein Zeichen bürgerschaftlichen Engagements setzen, sondern auch Literaten fördern sowie einladen, diese in neuen Räumen zu entdecken.

Kultur Hamburg: Lesungen in Kirchen und Hotels

Karten gibt es etwa noch für Magdalena Schrefel, die mit Heike Riemann (19 Uhr) zum Auftakt in der Hauptkirche St. Petri „Arbeitsgeschichten“ vorstellt, eine Sammlung von Porträts Nicole Mayer-Ahujas. Die Berliner Regisseurin und Autorin Judith Kuckart ist am Donnerstag im „Café der Unsichtbaren“ der Katholischen Akademie ein neuer Gast in Hamburg, die gebürtige Hamburgerin Lucy Fricke mit ihren viel gelobten dialogstarken Roman „Die Diplomatin“ im Bergedorfer Haus im Park ein gut bekannter.

Besonders sind noch zwei weitere Stätten: Im 25hours Hotel in der HafenCity stellen am Sonnabend Philipp Laubach und Oana Solomon den „Atlas der melancholischen Orte“ vor. Am Vorabend erzählt die Hamburger Autorin Marion Lagoda in ihrem Roman über die erste Obergärtnerin Deutschlands, wie der Römische Garten in Blankenese entstand. Bei Sommerwetter besonders schön.

„Literatur in den Häusern der Stadt“Mi 8.–Sa 11.6., Karten (zu 22,-/erm. 15,-) und Programm unter: www.kunstsalon.de/festival