Köln. In der ProSieben-Show „The Masked Singer“ ist jede Woche ein neuer Star als „Mysterium“ dabei. Nun rockte Schlagersängerin Vanessa Mai die Bühne.

Schlagersängerin Vanessa Mai hat einen Kurzzeit-Auftritt in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ hingelegt. Die 31-Jährige schlüpfte aus der Maske „Das Mysterium“, die in jeder Folge ein neuer Star trägt und damit einen einmaligen Auftritt hat. Mais Performance unterschied sich allerdings erkennbar von ihren Vorgängern in der Rolle - sie bewegte sich extrem elegant. „Es hat noch niemand so schön im Mysterium-Kostüm getanzt wie du“, stellte Moderator Matthias Opdenhövel (53) anerkennend fest. Mai sang den lässigen Country-Song „Texas Hold 'Em“ der US-Sängerin Beyoncé (42).

Das Rateteam im Studio war Mai allerdings auf die Schliche gekommen. Moderatorin Palina Rojinski (39) tippte den korrekten Namen - nach einigem Grübeln war sie durch die Indizien auf die richtige Spur geraten. Unter anderem war eine durchgestrichene Wolke zu sehen gewesen - ein Hinweis auf die Schlager-Band Wolkenfrei, mit der Mai einst ihren Durchbruch erlebt hatte.

In der nächsten Folge von „The Masked Singer“ soll wieder ein anderer Promi unter dem „Mysterium“-Kostüm stecken. Die Maske ist eine Neuerung in der laufenden Staffel des Formats. Bislang waren die Kostüme stets einem Promi fest zugeordnet gewesen. Bekam eine Maske zu wenig Stimmen, flog sie aus dem Wettbewerb. Das „Mysterium“ singt aber außerhalb des regulären Konkurrenzkampfes.

© dpa-infocom, dpa:240428-99-835139/2 (dpa)