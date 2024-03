Köln. Cher, HIM und Sinéad O'Connor: Zu Musik aus den 90er-Jahren tanzten die Kandidaten diese Woche bei „Let's Dance“. Für Tillman Schulz ging es jedoch nach Hause.

Unternehmer Tillman Schulz ist als zweiter Kandidat bei der RTL-Show „Let's Dance“ ausgeschieden. Für seine Rumba zu „You“ bekam der 34-Jährige sieben Punkte von der Jury und landete damit auf dem letzten Platz. Auch das Telefonvoting half dem „Höhle der Löwen“-Investor und seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (28) nicht in die nächste Runde.

Noch nie habe sie einen Menschen bei der Show gesehen, der so nervös war, sagte Motsi Mabuse. Das sei jedoch menschlich und zeige, dass die Performance Schulz etwas bedeute. „Es war eine Stehrumba und keine Bewegungsrumba“, urteilte Joachim Llambi. Von ihm gab es nur einen Punkt für den Tanz. Schulz nahm das Feedback an, ließ den einen Punkt von Llambi jedoch nicht kommentarlos stehen: Der Juror kenne sich durch den MSV Duisburg ja mit niedrigen Punkten aus, konterte er.

Zu Musik aus den 90er-Jahren tanzten die Kandidaten in dieser Woche. Für den Cha-Cha-Cha zu „Sexbomb“ bekam Detlef Soost mit 22 Punkten die meisten Jurypunkte an diesem Abend. „Das war so gut“, rief Jorge González begeistert. Auch Joachim Llambi lobte einige Passagen des Tanzes als „richtig stark“. „Ich habe in Ekaterina meine Meisterin gefunden“, gab der 53-jährige Soost zu.

© dpa-infocom, dpa:240309-99-274012/2 (dpa)