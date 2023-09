Prinz Harry spricht im ZDF-Sportstudio über Trauma – und blamiert sich an Torwand

Berlin. „Es ist wirklich passiert!“, freuten sich die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss, als Prinz Harry das „Aktuelle Sportstudio“ betrat. Grund für seinen Besuch war sein Herzensprojekt: die Invictus Games. Eine Sportveranstaltung für im Krieg verwundete Soldaten, die Prinz Harry 2014 ins Leben gerufen hatte und die vom 9. bis 16. September in Deutschland stattfinden: „Es ist eine tolle Möglichkeit zu lernen, zuzuschauen und sich inspirieren zu lassen von jemanden, der ein Bein verloren hat, der Schusswunden hat oder der psychisch verwundet ist“, erklärte er seine Motivation. „Zu sehen, dass diese Menschen das Schlimmste erlebt haben und wie der Sport ihr Leben komplett verändert hat, das kann viele Menschen inspirieren.“

Lesen Sie hier: Prinz Harry hält emotionale Rede bei den Invictus Games

Von Beginn an zeigte sich der Royal nahbar, sprach offen über seine eigenen militärischen Erfahrungen. Zehn Jahre hatte er insgesamt gedient, drei Monate davon aktiv in Afghanistan. Als sein Einsatz öffentlich wurde, musste er gegen seinen Willen die Heimreise antreten. Die Gefahr von Anschlägen auf ihn und seine Kameraden wurde zu groß. Aufmerksamkeit, die er weder damals noch an gestrigen Abend im Studio wirklich wollte. Nach einem Einspieler über seinen Afghanistan-Einsatz betonte er: „Ich habe in der Vergangenheit bereits ausführlich über mich gesprochen – um andere zu ermutigen, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ich hatte das Glück, nicht verwundet zu werden, aber ich habe genügen Verletzungen und Verwundungen gesehen. Man hätte eigentlich diesen Menschen den Hauptteil dieses Films widmen müssen, nicht mir“, betonte er.

Wie recht er mit dieser Aussage hatte, merkt man, während Jen Niemeyer seine Geschichte erzählt. Auch er hatte mehrere Jahre in Afghanistan gedient, seitdem hat er mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen. „Ich fand mich erst genauso wie vorher“, erzählte er. Doch dann kam die Reizbarkeit, die Frage nach der Sinnhaftigkeit, Sport-, und Tablettensucht. Er habe neuneinhalb Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass er Hilfe brauche. „Damit klarzukommen, so weit bin ich noch nicht. Meine Frau ist da wesentlich weiter, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren in Therapie.“ Während er über sein Leben nach dem Einsatz erzählte, kamen ihm und seiner Frau, die ihm Publikum saß, immer wieder die Tränen. An den Prinzen gewandt, sagte er: „Ich bin dir unheimlich dankbar, dass du diese Spiele ins Leben gerufen hast.“

Lesen Sie mehr: Harry und Meghan liefern neue Pleiten, Pech und Pannen

Prinz Harry im ZDF-Sportstudio: Blamage beim Torwandschießen

Am Ende der Sendung musste Harry gegen einen weiteren Gast des Abends, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an die Torwand. Das Duell hieß: Prinz gegen Minister, England gegen Deutschland, Jung gegen Alt. Und der Sieger kam wohl für einige Zuschauer überraschend. Der Pistorius, 63, traf im Mainzer TV-Studio zweimal das untere Loch in der Torwand, mehrfach verpasste er nur knapp.

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim Torwandschießen machte Prinz Harry (links) keine gute Figur.

Foto: Ralph Orlowski//ZDF

Der Royal machte hingegen keine gute Figur. Harry, 38, traf gar nicht – und hatte das schon vorher geahnt. Der Prinz atmete tief durch und fragte das Moderatorenteam, was denn passiere, wenn man am Ende null Treffer habe. „Warum muss ich denn anfangen?“, fragte er. Und als er nach den ersten drei Fehlschüssen den Ball an Pistorius weiterreichte, kommentierte er die Ballqualität: „Der ist nichts.“

Auch interessant: Prinz Harry trifft in London ein – Kein Treffen mit Charles

Doch der Prinz trug es mit Gelassenheit. Im Anschluss an die Sendung ging es dann zurück nach Düsseldorf, wo noch bis zum 16. September die Invictus Games stattfinden werden. Sein ganz persönlicher Wunsch für die kommende Woche? „Ich will mehr als alles andere lächelnde Gesichter sehen. Dass Menschen sich High-Fives geben, sich in den Armen liegen. Und dass viele Menschen zuschauen: Je mehr Leute wir erreichen, desto mehr Leben können wir retten.“