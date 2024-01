"Maybrit Illner" heute Abend: Gäste & Thema am Donnerstag im ZDF (18.1.)

Heute Abend (18. Januar) diskutiert Maybrit Illner über die ungelöste Migrationskrise. Diese Gäste sind am Donnerstag im Studio.

Talkshow Maybrit Illner heute (18.1.): Gäste und Thema am Donnerstag

Berlin.

Wie jeden Donnerstag empfängt Maybrit Illner auch heute ihre Gäste zur ZDF-Talkshow

Dabei fragt sie: „Regieren unter Protest – Migrationskrise ungelöst?“

Die wichtigsten Infos zur Ausgabe vom 18. Januar im Überblick

Sie gehört zu den bekanntesten Talk-Moderatorinnen Deutschlands: Maybrit Illner. Jeden Donnerstag lädt sie in die nach ihr benannte ZDF-Show, um mit ihren Gästen über aktuelle und brisante Themen zu diskutieren. Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind meist aus der Politik und der Medienbranche. Außerdem kommen regelmäßig entsprechende Expertinnen und Experten zu Wort.

Worum geht es in der heutigen Ausgabe von "Maybrit Illner"? Wer ist heute im Studio zu Gast? Und wann läuft die nächste Folge? Die wichtigsten Infos zur Folge der Talkshow am Donnerstag (18. Januar, 22.30 Uhr) im Überblick.

"Maybrit Illner": Um dieses Thema geht es am heutigen Donnerstag (18. Januar)

Donnerstags diskutiert "Maybrit Illner" ein gesellschaftlich oder politisch relevantes Thema. In 60 Minuten geht es um verschiedene Meinungen und Ansichten, die sich in teils kontroversen Debatten herauskristallisieren. Das Thema am heutigen Donnerstag (18. Januar) lautet: „Regieren unter Protest – Migrationskrise ungelöst?“

Auf der Webseite der Talkshow heißt es zum aktuellen Thema: „Der Kanzler und seine Regierung stecken fest im Umfragetief – ihre Werte werden stetig schlechter. Nach Heizungs- und Haushaltsdesaster sollen zum Auftakt des Jahres Verschärfungen im Asylrecht der Ampel aus der Krise helfen. Wird dies zum Befreiungsschlag? Oder droht Rot-Grün-Gelb wieder im Streit zu versinken? Führen Abschreckung und Abschottung zum Ziel oder ist dies alles nur Wasser auf die Mühlen der rechten Kräfte im Land? Kommt jetzt wirklich die Asylwende?“

"Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am heutigen Donnerstag (18. Januar)

Mit diesen Gästen wird Maybrit Illner heute am Donnerstag, den 18. Januar, diskutieren:

Nancy Faeser (SPD) , Bundesministerin des Innern und für Heimat

, Bundesministerin des Innern und für Heimat Jens Spahn (CDU) , stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag

, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Hasnain Kazim , Journalist und Schriftsteller, u.a. „Post von Karlheinz“ und „Auf sie mit Gebrüll!“

, Journalist und Schriftsteller, u.a. „Post von Karlheinz“ und „Auf sie mit Gebrüll!“ Eva Quadbeck , Chefredakteurin „Redaktions-Netzwerk Deutschland“ (RND)

, Chefredakteurin „Redaktions-Netzwerk Deutschland“ (RND) Sarah Tacke, ZDF-Rechtsexpertin

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deutschland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

Das sind die nächsten Termine von "Maybrit Illner" im ZDF

2007 wurde die Sendung nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politikerinnen, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin. Das sind die nächsten Termine der Talkshow:

Donnerstag, 25. Januar, 22.15 Uhr

Donnerstag, 1. Februar, 22.15 Uhr

Nach der Ausstrahlung: So sehen Sie "Maybrit Illner" in der ZDF-Mediathek

Kurz nach der Ausstrahlung im ZDF ist die jeweils aktuelle Folge von "Maybrit Illner " auch online verfügbar. Sie kann dann in der ZDF-Mediathek als Stream abgerufen werden.

Maybrit Illner moderiert die nach ihr benannte Talkshow im ZDF.

Foto: Christian Schoppe/ZDF

"Maybrit Illner": Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ZDF-Talk

Was für eine Sendung ist "Maybrit Illner"?

"Maybrit Illner" ist eine politische Talkshow, die im ZDF ausgestrahlt wird. Die Sendung wird von der Journalistin Maybrit Illner moderiert. Diskutiert werden aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen.

Wann wird "Maybrit Illner" ausgestrahlt?

Die Sendung wird in der Regel donnerstags um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer sind die Gäste bei "Maybrit Illner"?

Die Gästeliste variiert von Woche zu Woche. Im Studio sind oft Politiker und Politikerinnen, Medienschaffende, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie andere Expteren.

Maybrit Illner: Kann ich die Sendung auch online sehen?

Ja, verpasste Folgen von "Maybrit Illner" können in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Dort stehen sie in der Regel kurz nach der Ausstrahlung zur Verfügung.

Wie lange gibt es die Sendung schon?

Die Sendung wurde erstmals im Jahr 1999 unter dem Namen "Berlin Mitte" ausgestrahlt. Seit 2007 trägt sie den Namen der Moderatorin Maybrit Illner. (fmg)