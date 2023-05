Top-Quote für „Let's Dance“-Finale

Köln. Im Schnitt 4,34 Millionen Menschen haben am Freitagabend das Finale der 16. Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ gesehen. Das entsprach einem Marktanteil von 21,2 Prozent für die bis fast halb eins gehende Show. Voriges Jahr waren nur etwa 3,9 Millionen beim Finale dabei gewesen. Gewonnen hat in der Nacht zum Samstag Model Anna Ermakova. Boris Beckers Tochter war in den vergangenen Wochen zur großen Sympathieträgerin geworden.

Auf Platz zwei zur besten Sendezeit schaffte es der ZDF-Krimi „Ein Fall für zwei“. Die Episode „Kleine Fische“ sahen 4,29 Millionen (17,6 Prozent), die anschließende Krimiserie „Letzte Spur Berlin“ (Folge „Sixpack“) verfolgten ab 21.15 Uhr 3,93 Millionen (15,7 Prozent).

Die ARD-Komödie „Sprachlos in Irland“ mit Andrea Sawatzki und Götz Schubert erreichte ab 20.15 Uhr durchschnittlich 2,72 Millionen (11,0 Prozent), Sam Mendes' mit mehreren Oscars ausgezeichnetes Kriegsdrama „1917“ bei RTLzwei 950.000 Menschen (3,9 Prozent).

Dahinter lagen die Krimiserie „Death in Paradise“ bei ZDFneo (850.000 Zuschauer; 3,5 Prozent), der Actionfilm „Godzilla II: King of the Monsters“ bei ProSieben (820.000; 3,5 Prozent), die Vox-Dokusoap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ (730.000; 3,0 Prozent) sowie die Bühnenshow „A Way Back to Luckyland“ mit Luke Mockridge bei Sat.1 (470.000; 1,9 Prozent).

Am späteren Abend kamen die ZDF-„heute-show“ diesmal auf 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (15,8 Prozent Marktanteil ab 22.30 Uhr) und das „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann auf 1,51 Millionen (8,7 Prozent ab 23 Uhr).

