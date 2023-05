Radio-Legende Wolf-Dieter Stubel stirbt im Alter von 81 Jahren

Wolf-Dieter Stubel war Radio-Moderator aus Leidenschaft. Zuletzt lebte er in Tornesch.

Hamburg. Wenn Wolf-Dieter Stubel über drei Jahrzehnte seine Hörer begrüßte, tat er das herzlich und voller Energie. „Hallo Fans, hallo Freunde“, sprach der Hörfunk-Moderator in sein Mikrofon. Eine Begrüßung, die in kürzester Zeit Kultstatus erlangte und nun auf seiner Internetseite zum Abschied in weißen Buchstaben auf dunklem Hintergrund zu lesen ist. „Hallo Fans, hallo Freunde. Dieses wird meine letzte Sendung sein.“

Über 30 Jahre war Stubel für den Norddeutschen Rundfunk (NDR) tätig. Am 6. Mai ist er nun im Alter von 81 Jahren verstorben. Zuletzt lebte der Radio-Moderator in Tornesch.

Radio-Legende Wolf-Dieter Stubel war die „Stimme der Internationalen Hitparade“

Geboren wurde Stubel im Ostseebad Cranz, aufgewachsen ist er aber in Bremen, wo er nach seinem Abitur eine Lehre als Exportkaufmann absolvierte. Nebenbei nahm er Schauspiel- und Sprechunterricht. 1961 wagte er dann den Sprung in die Medien, zunächst als Regieassistent bei Radio Bremen. Im selben Jahr wechselte Stubel aber ins NDR-Studio in Flensburg, wo er als Sprecher von „Von Binnenland und Waterkant“ sowie „Umschau am Abend“ fungierte.

Auf seiner Internetseite steht über ihn geschrieben, dass es ihm schwergefallen war zu sagen, was er eigentlich beruflich gemacht hat. „Autor, Herausgeber, Textdichter, Moderator, Musikredakteur, Schauspieler und Sprecher“, steht hier über den Mann, der besondere Popularität als „Stimme der Internationalen Hitparade“, die von 1967 bis 1989 bei NDR2 lief, erlangte.

Wolf-Dieter Stubel synchronisierte TV-Show „Bonanza“

Darüber hinaus moderierte Stubel von 1990 bis 2001 beim Radiosender WDR 4 den „Musikpavillon“, in dem überwiegend deutscher Schlager gespielt wurde. Zudem führte er mit seiner Stimme durch diverse Sendeformate auf NDR 1 Welle Nord.

Seine aktive Karriere beendete Stubel im März 2020 beim Privatsender Radio BOB. Über all die Jahre galt Stubel als ein Mann, der mit seiner Musik-Auswahl in seinen Sendungen den Ton seines Publikums traf. Die Unterhaltung seiner Hörerinnen und Hörer lag ihm besonders am Herzen.

Doch nicht nur am Radio-Mikrofon war Stubel bewandert. Bei der Fernsehsendung „MOT“ (Music On Top) kündigte er mit seiner prägnanten Stimme die Gäste der Show an. Zudem hat er Filme und TV-Shows synchronisiert. Unter anderem war seine Stimme bei „Bonanza“ und „Die Unbestechlichen“ zu hören.

Auch als Herausgeber der beliebten Buchreihe „Weihnachtsgeschichten am Kamin“ war er äußerst erfolgreich. Das Multitalent fand seine Ruhe vom Alltag vor allem auf dem Wasser. Seine große Leidenschaft war der Wassersport, der ihn regelmäßig auf die Ostsee trieb.