Einschaltquoten „Der Schwarm“ verliert etwa ein Fünftel an Zuschauern

Neben dem Forschungsschiff "Thorvaldson" schießt eine Wasser-Fontäne hoch, die das Schiff in Schieflage bringt.

Auch am Dienstag schwimmt „Der Schwarm“ im ZDF allen anderen TV-Formaten und Sendern quotenmäßig davon, doch Zuschauerzahl und Einschaltquote sind nicht mehr ganz so hoch wie am Montag.