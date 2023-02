Franca Lehfeldt in Talkshow "3 nach 9": Vater warnte mich vor Christian Lindner

Bremen. Privates in der Öffentlichkeit versuchen Spitzenpolitiker und ihre Partner ja meist zu vermeiden. Anders Franca Lehfeldt. Die Chefreporterin beim Fernsehsender „Welt“ und Ehefrau des Bundesfinanzministers Christian Lindner trat am Freitagabend bei „3 nach 9“ erstmals in einer großen Talkshow auf.

Im Laufe des Abends zitierte die Ur-Hamburgerin Lehfeldt ihren Vater, der sie aus Karrieregründen vor einer Beziehung mit Christian Lindner warnte, damals noch Bundesvorsitzender der FDP: „Franca, du musst dir darüber bewusst sein, dass das Probleme für dich in deinem Beruf bringen könnte. (…). Wenn das jetzt so ein Flirt für dich ist, ist es gar nicht so schlecht, wenn du den Flirt vorbeiziehen lässt.“

Franca Lehfeldt: Mein Vater warnte mich vor Christian Lindner

Lehfeldt heiratete Lindner trotzdem – und bekam im Anschluss viele Vorwürfe, dass sie sich als Ministerfrau und Politikjournalistin nun in einem Interessenkonflikt befände. Lehfeldt schloss das in der Vergangenheit immer wieder aus.

In der Sendung „3nach9“ wollte Lehfeldt (33) vor allem ihr neues Buch vorstellen: „ Alte weise Männer – Hommage an eine bedrohte Spezies“, das am 1. März erscheint. Darin schreiben sie und Nena Brockhaus über zehn väterliche Freunde, alle mindestens 70 Jahre alt, die für sie Leuchttürme seien, an denen man sich orientieren könne.

Männer wie Ex-Sternredakteur Heiner Bremer, der später bei RTL Franca Lehfeldts Mentor wurde, Ex-Spiegelchefredakteur Stefan Aust sowie Lehfeldts Vater. Sie alle zeichneten sich aus durch ihre Leistung, Disziplin, Charakterstärke.

Franca Lehfeldt will das Feindbild „Alte weiße Männer“ auflösen

Lehfeldt sagte, sie wolle damit das Feindbild des „Alten weißen Mannes“ auflösen. Knapp zusammengefasst: Sie bietet damit Männern eine Bühne, die schon immer eine hatten. Lehfeldt sagte in der Talkshow: „Wenn ich mit denen telefoniere, egal, in welcher Situation, ob privat oder beruflich, geht’s mir danach gut. Weil sie mich zu packen wissen und meist einen guten Ratschlag haben." Wenn man denn darauf hört…

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die weiteren Gäste wie Sängerin Annett Louisan oder Meisterparfumeur Geza Schön schienen bei Lehfeldts Vortrag fast einzuschlafen, Schauspieler Klaus Maria Brandauer (79) und Moderator Giovanni di Lorenzo (63) zeigten sich dagegen sehr interessiert.

Di Lorenzo rief sogar entzückt, da werde ihm perspektivisch ganz warm. Schon zur Schlussmusik blendete „3nach9“ noch schnell ein Foto von Christian Lindner ein, auf dem er den Stall von Franca Lehfeldts Pferd Fritzi ausmistet. „Sein Wendy-Moment“, erklärte Lehfeldt. Da blinkt doch schon ein neuer Leuchtturm, oder?