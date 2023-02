Anna Ermakova legt perfekten „Let's Dance“-Start hin

Köln. Anna Ermakova, Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55), hat einen perfekten Start in der Tanz-Show „Let's Dance“ hingelegt. In der Auftakt-Sendung zur 16. Staffel zeigte die 22-Jährige einen langsamen Walzer voller Eleganz - der bei der Jury ausgesprochen gut ankam.

Auch die Zuschauer vor dem Fernseher waren von dem Auftritt des Models offenkundig angetan. Der Lohn: Nach Auszählung aller Stimmen bekam Ermakova das sogenannte Direktticket. Der nächsten „Let's Dance“-Folge kann sie nun entspannt entgegenblicken. Wegen der Wildcard kann sie dort nicht ausscheiden - selbst wenn sie auf dem Parkett ausrutschen sollte.

Sogar der sonst äußert strenge Wertungsrichter Joachim Llambi war voll des Lobes für die 22-Jährige. „Du hattest einen sehr schönen Schrittansatz. Du hast wirklich schön im Arm gestanden“, analysierte der Juror fachmännisch. „Anna war heute sehr stark.“

Auftaktsendung gilt als Gradmesser

Das Model, wohnhaft in London, ist ihrem Vater optisch sehr ähnlich. Ihre Mutter ist das Model Angela Ermakova, die einst eine kurze Affäre mit Becker hatte. Der Start von Tochter Anna bei „Let's Dance“ war mit Spannung erwartet worden.

In der Sendung tanzen Promis mit Profi-Tänzern. Ausscheiden musste in der ersten Folge noch niemand. Allerdings gilt die Auftaktsendung als erster Gradmesser, wer in den kommenden Wochen um den Sieg kämpfen kann. Der Tiktoker Younes Zarou etwa bekam ziemlich maue Wertungen (Llambi: „Nach fünf Takten war er schon außer Takt!“)

Zudem wird zum Start traditionell festgelegt, wer mit wem tanzen wird. Anna Ermakova bekam den erfahrenen und beliebten Profi-Tänzer Valentin Lusin (35) zugeteilt. Auch das dürfte ihre Chancen, sich bei der Show in die erste Reihe zu tanzen, nicht verkleinert haben.

