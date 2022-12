Fernsehprogramm Weihnachten 2022: Drei Aschenbrödel für Hoppenstedts

Hamburg. An Weihnachten kann man vieles diskutieren: Gottesdienst oder kein Gottesdienst; Geschenkpapier aufreißen oder zwecks Wiederverwendung vorsichtig auftrennen; Ente oder Veggie-Alternative. Ein Fest ohne "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Weihnachten bei Hoppenstedts" oder mindestens einen "Sissi"-Film hingegen ist genauso undenkbar wie Silvester ohne "Dinner for One".

Zum Glück wissen das auch die Programmverantwortlichen der Fernsehsender und heben den tschechischen Märchenklassiker, Loriots Bescherungschaos und die junge Kaiserin rund ums Fest zuverlässig ins Programm. Allein an Heiligabend kommt man rein rechnerisch auf 15 Haselnüsse für fünf Aschenbrödel und so viel Lametta, dass nicht einmal Opa Hoppenstedt sich beschweren könnte. Eingefleischte TV-Royalisten müssen sich zwar etwas länger gedulden, kommen aber natürlich auch auf ihre Kosten.

Fernsehprogramm Weihnachten: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

13.40 Uhr, ARD

16.05 Uhr, NDR

18.50 Uhr, One

20.15 Uhr, WDR

23.10 Uhr, SWR

(und wer gar nicht genug bekommen kann von Aschenbrödel und dem Prinzen: In der ARD Mediathek kann man den Film so oft hintereinander weg schauen, wie man mag)

"Weihnachten bei Hoppenstedts": Mehr Lametta geht nicht

15.05 Uhr, ARD

15.45 Uhr, NDR

16.50 Uhr, SWR

22.15 Uhr, SWR

22.30 Uhr, MDR

23.20 Uhr, WDR

23.45 Uhr, NDR

Weihnachten ist nicht komplett ohne "Sissi" und Franz

Die ganzen frühen, jungen und Schicksaljahre der österreichischen Kaiserin Elisabeth haben natürlich einen ebenso festen Platz im Festtagsprogramm wie Aschenbrödel und Dicki Hoppenstedt.

In zwei Etappen kann man dieses Jahr durch Leben und Leiden von "Sissi" und ihrem Franz schwelgen: "Sissi" und "Sissi, die junge Kaiserin" am (25.12., ab 15.50 Uhr, ARD) am Ersten und "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" (26.12. 17.30 Uhr, ARD) am Zweiten Weihnachtstag.

Was läuft sonst noch? Kevin, die Muppets und Herr Pfeiffer

Neben den Weihnachtsklassikern schlechthin gibt es natürlich auch noch "Die Feuerzangenbowle" (21.45 Uhr, ARD), "Kevin – Allein zu Haus" (20.15 Uhr, Sat.1) und "Das größte Muppets Weihnachtsspektakel aller Zeiten" (20.15 Uhr, Tele 5) im Heiligabend-Programm.

"Der kleine Lord" muss sich in diesem Jahr bis nach der Bescherung gedulden. Ceddie lehrt seinen Großvater erst am zweiten Weihnachtstag Lebensfreude (26.12., 15.50 Uhr, ARD). Und auch die Liebe in London ist 2022 ins Weihnachtsspätprogramm verbannt worden: "Tatsächlich ... Liebe" versüßt die erste Weihnachtsnacht (25.12., 23.10 Uhr, ZDF).

Fernsehprogramm Weihnachten: "Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke!"

Wermutstropfen: Der etwas andere Weihnachtsfilm "Stirb langsam" hat es in diesem Jahr nicht ins Free-TV-Programm zum Fest geschafft.

Dafür laufen aber zwei weitere Teile der Reihe um den Gangster verprügelnden und nie um einen blöden Spruch verlegenen ("Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke") Weihnachtsengel im Doppelripp-Unterhemd John McLane (Bruce Willis): "Stirb langsam – Jetzt erst recht" (20.15 Uhr, RTL 2) und "Stirb langsam 4.0" (25.12., 20.15 Uhr, RTL 2).