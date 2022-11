Jörg Pilawa verlässt "NDR Quizshow" schon bald – Hamburgerin übernimmt

Hamburg. Bereits im September hatte Jörg Pilawa die Moderation der „NDR Talk Show“ an der Seite von Bettina Tietjen aufgegeben – Dr. Johannes Wimmer trat die Nachfolge des beliebten Moderators an. Nun kehrt Pilawa auch der "NDR Quizshow" den Rücken. Neue Moderatorin der neben „Wer wird Millionär?“ dienstältesten Quizshow Deutschlands wird Laura Karasek, wie der NDR am Freitag mitteilte.

Die 40 Jahre alte gebürtige Hamburgerin übernimmt die Moderation der Sendung noch in diesem Jahr. Am 28. Dezember startet Karasek um 22.30 Uhr mit einem Prominentenspecial.

Jörg Pilawa verlässt "NDR Quizshow" – Laura Karasek übernimmt

Wie der Sender mitteilte, handelt es sich bei der „NDR Quizshow“, die bereits seit 22 Jahren läuft, um das erste regionale Quiz im deutschen Fernsehen. Mit Laura Karasek moderiert die Sendung nun erstmals eine Frau. Zuvor waren Ludger Abeln, Carlo von Tiedemann, Alexander Bommes und Jörg Pilawa Gastgeber des Quiz-Klassikers. Pilawa übernahm die Sendung Ende 2014. Im Januar war nun bereits bekannt geworden, dass Pilawa zu Sat.1 wechseln würde.

Karasek ist studierte Juristin und moderierte unter anderem die TV-Formate „Laura Karasek – Zart am Limit“ und „7 Töchter“. Zudem ist sie als Sidekick in der „Florian Schroeder Satire Show“ zu sehen und schreibt Bücher. „Ich liebe Quizshows, habe bisher immer gern als Kandidatin mitgemacht oder einfach zu Hause mitgeraten", sagt die 40-Jährige. "Es war immer mein großer Traum, selbst mal eine Quizshow zu moderieren. Jetzt Gastgeberin dieser traditionsreichen Sendung zu werden, ist eine große Ehre für mich.“

Mit Laura Karasek übernimmt erstmals eine Frau die Moderation der "NDR Quizshow".

Foto: NDR

Am Konzept der "NDR Quizshow" wird sich nach Angaben des NDR nichts ändern: Auch weiterhin treten Kandidatinnen und Kandidaten aus den fünf norddeutschen Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen im Wissenswettstreit rund um den Norden gegeneinander an. Der Sieger gewinnt die „Leuchte des Nordens“ und 1000 Euro.

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.