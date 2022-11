Ex-ARD-Intendanten über ÖRR-Reform: „Müssen uns selbst infrage stellen“

Hamburg. Nur jeder dritte Deutsche kann sich nach einer aktuellen Umfrage vorstellen, dass es mit ARD und ZDF so weitergeht wie bisher. Die große Mehrheit wünscht sich dagegen Veränderungen, die bis zu einer Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) reichen könnten.

Das passt zu der Rede, die der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow vor zwei Wochen im Hamburger Übersee-Club gehalten und bei der er eine grundlegende Reform des Systems gefordert hat.

Ex-ARD-Intendanten fordern "rücksichtslose Diskussion" über den ÖRR

Passiert ist seitdem wenig, die Reaktionen von Buhrows Kollegen aus den verschiedenen Sendeanstalten fielen eher verhalten aus. Kann das so weitergehen? Das Hamburger Abendblatt hat darüber mit Jobst Plog, der 17 Jahre lang Intendant des Norddeutschen Rundfunks und zweimal ARD-Vorsitzender war, und Heinz Glässgen, ehemaliger Chef von Radio Bremen, gesprochen.

Hamburger Abendblatt: Die Stärke der ARD war immer ihr Selbstbewusstsein, der Stolz auf die journalistischen Leistungen. Dieses Selbstbewusstsein, dieses „uns kann keiner was“-Gefühl ist verschwunden, es gibt seit den Affären beim RBB und dem NDR eine zunehmende Unsicherheit über das eigene Selbstverständnis, die in der Rede von Tom Buhrow ihren Ausdruck findet.

Jobst Plog: Da ist sicher etwas dran. Wenn man ein Anforderungsprofil machen würde, was ein Intendant können sollte, würde dies für mich damit beginnen, dass er mutig sein sollte. Ein solches Amt verlangt die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit, mit der Politik und anderen Medien, und diese Auseinandersetzung übersteht nur, wer eine eigene Position mutig vertritt. Das ist im Moment wenig erkennbar. Es ist ja bezeichnend, dass Tom Buhrow seine Grundsatzrede nicht als WDR-Intendant oder ARD-Vorsitzender gehalten hat, sondern als Privatmann.

Abendblatt: Jobst Plog hätte zu seiner Zeit als ARD-Vorsitzender in ähnlicher Lage wahrscheinlich versucht, die anderen Intendanten hinter sich zu versammeln; und dann einen Vorschlag für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gemacht.

Heinz Glässgen: Ich glaube, dass die Zurückhaltung, ich will nicht sagen die Angst, sich selbst infrage zu stellen, bei vielen Führungskräften der ARD ausgeprägt war und immer noch ist. Wenn man nicht konfliktfähig ist, hat man als Intendant den falschen Beruf. Jobst Plog war konfliktfähig und mutig genug, wäre er das nicht gewesen, gäbe es den NDR heute in dieser Form gar nicht mehr. Und ohne Konfliktfähigkeit sowie ohne grundlegende Veränderungen wäre Radio Bremen spätestens in den Jahren nach 2000 am Ende gewesen. Ich sage gern: Wer sich nicht selbst infrage stellt, wird von anderen infrage gestellt. Wir brauchen für den ÖRR eine Stärken-und-Schwächen-Analyse. Bei der Analyse der eigenen Stärken war die ARD immer ganz gut ...

Abendblatt: Heißt: Die ARD-Intendanten hätten den grundlegenden Umbau, von dem Tom Buhrow gesprochen hat, längst angehen können. Aber selbst nach seiner Rede ist wenig bis gar nichts passiert, was darauf schließen lassen könnte, dass sich nicht wirklich etwas ändert.

Plog: Es ist unter den Kollegen noch nicht erkennbar, wo sie in dieser Diskussion stehen. Und das ist eines der Probleme. Es wird ja immer behauptet, dass die Abkürzung ARD für „Alle reden durcheinander“ steht. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Wenn einer führen will und kann, ein Ziel vorgibt und dafür eine Strategie entwickelt, kann man die Kollegen hinter sich bringen. Man muss diese Anstrengung schon machen, damit wenigstens die ARD mit einer Stimme spricht. Der Reformvorschlag, der jetzt von den Ländern kommt, ist leider wieder einmal nur der kleinste gemeinsame Nenner, der uns nicht weiterbringt.

Abendblatt: Ist der ÖRR also auf Konfliktvermeidung programmiert?

Plog: Ein bisschen schon. Und wenn sie an die Umsetzung von Reformvorschlägen kommen, stoßen sie schnell an die ersten Hindernisse in der Politik. Deshalb muss die Debatte über die Zukunft von ARD und ZDF der Gesellschaft übertragen werden, sie kann nicht von den betroffenen Akteuren geführt werden, weder von den Rundfunkanstalten noch von den Ländern. Wir brauchen dafür eine offene Debatte in der Gesellschaft. Anders kommen wir nicht voran, das haben die vergangenen Jahre gezeigt.

Glässgen: Wir haben schon vor zwei Jahren in einem Gastbeitrag für die „FAZ“ eine bedingungslose, eine im positiven Sinn rücksichtslose Diskussion über den ÖRR gefordert, und zwar nicht, weil wir gegen diesen ÖRR sind, sondern weil es in einer im Vergleich zu den Anfängen gänzlich veränderten Situation einer neuen Begründung für diesen Rundfunk bedarf. Man muss deutlich machen, auf welcher Grundlage er heute steht und wie unverzichtbar er nach wie vor und sogar ganz besonders in unserer Gegenwart ist. Man darf nicht den Fehler machen, zu Beginn dieser nötigen offenen Diskussion mit konkreten Vorschlägen zu kommen, etwa der Einstellung bestimmter Radioprogramme oder der Fusion von ARD und ZDF, weil man sich damit angreifbar macht.

Abendblatt: Heißt konkret?

Glässgen: Wir haben vorgeschlagen, eine Kommission zu gründen, die beispiels­weise vom Bundespräsidenten zusammengestellt wird und aus Vertretern der gesellschaftlich relevanten Gruppen besteht, mit möglichst wenigen Politikern. Diese Kommission müsste einen Vorschlag machen, wie der öffentliche Rundfunk heute be- und gegründet würde. Ich bin mir sicher, dass auf diese Weise etwas Vernünftiges herauskommen würde.

Plog: Die Bundesländer haben in dem Dialog untereinander leider längst gezeigt, dass sie es als die gesetzlich Zuständigen nicht hinkriegen. Auf der Länderebene wird immer ein Kompromiss ausgehandelt, was uns aus bereits genannten Gründen nicht weiterbringen würde, wenn wir die Legitimation des ÖRR erneuern wollen. Und über diese Kommission hinaus muss sich die ARD fragen, warum ihr Image so ist, wie es ist. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir mit den Programmen die Menschen nicht mehr in der ganzen Breite erreichen. Das ist etwas, was wir selbst und schnell ändern können.

Abendblatt: Viel ist auch über die Gehälter und Pensionen im ÖRR diskutiert worden, die von den Kritikern als zu hoch und unangemessen bezeichnet werden.

Plog: Die Gehälter sind nur gerechtfertigt, wenn eine Person den Job ausfüllt. Wenn einer eine Pfeife ist, dann verdient er viel zu viel als Intendant. Aber wenn er es kann, ist er richtig bezahlt. Die Diskussion über die Gehälter wird derzeit aber auch betrieben, um gegen den ÖRR zu mobilisieren.

Abendblatt: Was halten Sie grundsätzlich von leistungsbezogenen Gehältern, wie es sie beim RBB gegeben hat?

Plog: Sie können nicht an irgendeiner Stelle die Rosinen aus der Privatwirtschaft in einem ansonsten sehr gesicherten System einführen. Ich glaube, das war beim RBB das Problem.