5,66 Millionen Zuschauer sehen ARD-Krimi «Lauchhammer»

Annalena Gottknecht (Odine Johne) und Maik Briegand (Misel Maticevic) in einer Szene des Regionalkrimis «Lauchhammer - Tod in der Lausitz».

Das Erste hat am Mittwochabend in der Primetime das Rennen um die beste Quote gemacht. Der Abstand der Zuschauerzahlen zum Quiz im Zweiten war deutlich.