NDR2-Moderator Marek Nowacki hört auf – hoch emotionaler unter Tränen

Hamburg. Es war ein hoch emotionaler Moment, als NDR2-Moderator Marek Nowacki am Sonntagabend live in der Sendung „NDR 2 Wochenende“ verkündete, das Mikrofon an den Nagel zu hängen. Unter Tränen gab der 33 Jahre alte Radiomoderator bekannt, bei NDR2 aufzuhören. Die Sendung an diesem Sonntag sei seine letzte, schluchzte er.

NDR2-Moderator Nowacki hört unter Tränen auf

Dabei hatte er spürbar mit seiner Fassung zu kämpfen. Mehrfach verschlug es Nowacki die Sprache, denn der Job als Radiomoderator sei sein Kindheitstraum gewesen, gab der Hamburger preis, der 2008 am Gymnasium Bondenwald in Niendorf sein Abitur machte.

Im Anschluss absolvierte Nowacki ein Volontariat beim Radiosender Energy Hamburg. Über mehrere Stationen in Süddeutschland kehrte er schließlich 2015 zu NDR2 nach Hamburg zurück. Dort ist nun nach sieben Jahren Schluss.