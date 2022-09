NDR Talk Show: Dr. Wimmer vor Sendung mit Bettina Tietjen "fix und fertig"

Am Freitag stand der Arzt und Moderator erstmals offiziell an der Seite von Bettina Tietjen – nur mit seiner Hose stimmte etwas nicht.

Hamburg. Am Mittwoch wurde es bekannt, am Freitagabend war es dann auch schon so weit: Dr. Johannes Wimmer führte als Nachfolger von Jörg Pilawa offiziell an der Seite von Bettina Tietjen durch die NDR Talk Show Obwohl für ihn damit "ein kleiner Fernsehtraum wahr wurde", wie er selbst im Vorfeld sagte, packte ihn kurz vor Sendebeginn dann doch die große Aufregung.

In einem Video, das Wimmer im NDR-Studio aufnahm und bei Instagram veröffentlichte, zeigt sich der Moderator nervös: "Hier wird noch rumgezubbelt. Die Hose sitzt so ... irgendwie ist meine Hose enger geworden." Anschließend spricht er mit Tietjen über die Moderation und gibt zu: "Ich bin auch schon ganz bisschen gespannt. Ich bin schon fix und fertig, ich habe mir die Karten schon achtmal neu geändert."

NDR Talk Show: Dr. Wimmer vor Sendung sehr nervös

Anerkennend bemerkt er, dass Tietjen ihre Karten so zusammenstreichen würde, bis am Ende nur noch drei übrig seien. Er selbst habe jedoch gefühlt "einen ganzen Berg, wie ein Telefonbuch." Trotz der Nervosität betitelt Wimmer das Video auf Instagram mit den Worten "Große Vorfreude!!" und macht durch lockere Plaudereien deutlich, wie gut er sich mit Tietjen versteht.

Dr. Wimmer und Tietjen als harmonisches Duo

Dass Wimmer und Tietjen auch in der Sendung als überaus harmonisches Duo auftreten wollen, zeigen die blumigen Worte, die sie einander zu Beginn bei der Vorstellung widmen: Als "wundervoll in spätsommerlichen Farben gekleidet" und "frisch wie der Morgentau" bezeichnet Wimmer die "einzigartige, wundervolle Bettina Tietjen".

Und auch umgekehrt wird nicht mit Komplimenten gespart: Die Moderatorin rollt verbal "so richtig den roten Teppich aus" für einen "jungen Kerl" an ihrer Seite, dessen Namen viele schon aus dem NDR-Fernsehen kennen würden, aber eben noch nicht in dieser Rolle. Anschließend betont sie, wie sehr sie sich auf die erste offizielle gemeinsame Sendung mit Johannes Wimmer freue.

NDR Talk Show mit Dr. Wimmer: "Ein schöner Abend"

Gäste der NDR Talk Show von Freitagabend waren Model und Unternehmerin Sara Nuru, Entertainer Riccardo Simonetti, Moderator Carlo von Tiedemann, Moderatorin Steffi Banowski, Köchin Monika Fuchs, Schauspieler Sabin Tambrea und die Kiezwirte Daniel Schmidt und Susanna Horn.

Während der Sendung ließ sich Wimmer seine anfängliche Aufregung nicht anmerken: Mit ruhiger Stimme führte er an der Seite von Tietjen durch die Themen. Bei vielen Zuschauern kam seine Moderation gut an: Unter einem Beitrag der Facebookseite der NDR Talk Show häufen sich die positiven Kommentare zur Talkrunde.

Wimmer selbst scheint auch zufrieden. Er schließt die Sendung mit den Worten: "Das war doch ein schöner Abend." Natürlich lässt auch Bettina es sich nicht nehmen, noch mal zum Abschluss ein Lob auszusprechen: "Es war ganz toll mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns dann in vier Wochen wieder."