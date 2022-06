NDR: Sender verkündet Aus für Kultserie "Wir sind die Freeses"

Hamburg. Einen Morgen bei NDR 2 ohne die verrückten Freeses. Geht das? Muss es, und das schon ab der kommenden Woche. Denn die kultige Comedy-Serie rund um Oma Rosi, Bianca, Svenni und Heiko wird eingestellt. An diesem Freitag laufen die letzten drei Folgen im XXL-Format.

Dazu gibt es beim Sender an der Rothenbaumchaussee ein großes Abschiedsfrühstück mit Fans und Mitarbeitern. Für den Macher der Sendung, den Hamburger Autor Andreas Altenburg geht damit eine ganz besondere Woche mit Stargästen wie Johannes Oerding, Till Demtrøder und Carlo von Tiedemann zu Ende. „Ich gehe schon mit glasigen Augen durch diese letzten Tage“, sagt er.

NDR 2: Sende-Aus für Kultserie "Wir sind die Freeses"

Acht Jahre lang habe er mit den Charakteren gelebt. Acht Jahre, das sind 1685 Folgen, 4500 Minuten oder 75 Stunden Dialoge, quasi 50 abendfüllende Spielfilme, wie Altenburg vorrechnet. „Mir brummt der Schädel.“ Für ihn ist es aber genau der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. „Ich habe immer gesagt, dass Schluss sein muss, wenn Svenni 18 wird“, so der Erfinder und Sprecher der Charaktere. Im vergangenen November sei das nun so weit gewesen.

„Da hatten wir aber wieder einmal eine Corona-Welle und mochten nicht mittendrin aufhören.“ Also habe man noch eine Weile weiter gemacht. Nun sei aber langsam alles auserzählt. „Ich bin froh, dass wir die Serie in freier Entscheidung auf ihrem Höhepunkt beenden können, ohne dass irgendwann die Ersten sagen: ,Früher war es irgendwie besser‘“.

Aber was kommt jetzt? Erst einmal werden viele Folgen am im NDR 2 Morgen (7.17 Uhr) wiederholt. Außerdem werde bereits an einer neuen CD gearbeitet. Und dann? Ja, an der Zeit nach den Freeses werde auch bereits getüftelt. „Ich muss mir wohl was einfallen lassen“, sagt Altenburg. Im Moment sei es noch zu früh, erst einmal müsse jetzt dieses Projekt abgeschlossen werden. Dass er aber immer wieder für Comedy-Formate gut ist, hat Altenburg bereits bewiesen. Schließlich stammt aus seiner Feder auch die Comedy-Serie „Frühstück bei Stefanie“.

