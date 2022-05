Fünf Millionen Fußball-Fans sehen Hertha-Pleite

Das Relegations-Hinspiel zur Fußball-Bundesliga hat dem TV-Sender Sat.1 eine starke Quote beschert.

Berlin. Das Relegations-Hinspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV ist am Donnerstagabend der größte Quotenhit gewesen.

Im Schnitt verfolgten 5,00 Millionen (19,1 Prozent) die Live-Übertragung auf Sat.1. Dahinter rangierte das Erste mit dem "Usedom-Krimi": Die Episode "Nachtschatten" mit Katrin Saß und Rikke Lylloff holten sich 4,57 Millionen (17,1 Prozent) ins Haus.

Für die ZDF-Comedyserie "Wendehammer" mit Friederike Linke und Meike Droste interessierten sich 1,98 Millionen (7,5 Prozent). ProSieben hatte Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" im Programm. Das Halbfinale verfolgten 1,84 Millionen (7,8 Prozent).

RTL berichtete in dem "RTL Aktuell Spezial: Rückkehr der Euro-Adler" über den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, das wollten 1,50 Millionen (5,7 Prozent) sehen. Den Fantasyfilm "The Great Wall" mit Matt Damon auf Vox sahen 1,25 Millionen (4,7 Prozent). Kabel eins sprach mit der Realitydoku "Über Geld spricht man doch!" 700.000 Leute (2,7 Prozent) an. Die RTLzwei-Doku "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" hatte 620.000 (2,4 Prozent) Zuschauer.

